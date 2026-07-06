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Nella notte

Vesima, fugge all’alt dei carabinieri e poi finisce sull’asfalto con la moto: arrestato

Protagonista un 44enne che è rimasto lievemente ferito, incolume la passeggera che era con lui

carabinieri notte

Genova. Anziché fermarsi davanti alla paletta del carabiniere che gli intimava l’alt ha accelerato facendola volare e ferendo lo stesso militare. E’ successo la scorsa notte a Vesima.

L’uomo, un 44enne italiano alla guida di una moto, ha costretto così i carabinieri a un pericoloso inseguimento tra zig zag e tratti contromano finché non è finito a terra.

Con lui una passeggera rimasta incolume. Lui è finito al pronto soccorso in stato di arresto, disposto su indicazione della pm Silvia Saracino, in base alla nuova norma prevista dal codice della strada.

Stamattina nel processo per direttissima l’arresto è stato convalidato ed è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di firma.

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