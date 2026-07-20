Fronte mare, gli interventi unificati in un maxi cantiere: 6 milioni per l’asse Buozzi-Darsena-Porto Antico

Genova. Una sola grande opera per ridisegnare il fronte mare cittadino e connettere il tessuto urbano. Con l’approvazione dell’adeguamento al Programma Triennale dei Lavori Pubblici, l’intervento sull’Asse costiero Buozzi-Darsena-Porto Antico compie un decisivo salto di qualità.

Sfruttando la quota “flessibilità” del finanziamento, l’opera viene trasformata in un unico grande intervento per complessivi 6 milioni di euro. Viene contestualmente stralciato il vecchio lotto singolo, assorbito nel macro-progetto per garantire omogeneità estetica e funzionale. I fondi provengono dal programma nazionale “Metro plus e città medie del sud” 2021/2027.

“Chi percorre l’asse tra via Buozzi, la Darsena e il Porto Antico attraversa aree ancora poco connesse tra loro e non sempre facili da vivere a piedi o in bicicletta – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis – anche per questo abbiamo scelto di riunire gli interventi in un unico progetto: un disegno unitario capace di migliorare gli spostamenti quotidiani e la qualità dello spazio pubblico. Questo vale in modo particolare per la Darsena, una delle principali porte di accesso al centro storico e al porto, dove convivono attività universitarie, economiche, culturali e turistiche, ma anche problematiche alle quali stiamo cercando di dare risposte nuove e d’impatto come il servizio ‘Darsena 24’ attivato proprio oggi dalla Polizia Locale. Alla risposta ai problemi di sicurezza dobbiamo accompagnare, però, un lavoro strutturale sugli spazi: un luogo illuminato, curato e vissuto durante tutta la giornata è più facile da presidiare e da vivere. Inoltre, vogliamo portare avanti la nostra idea di condivisione e partecipazione, quindi il progetto passerà dal confronto con i cittadini: chi abita e attraversa questa parte della città deve poter contribuire a definirne le scelte”.

“Spezzettare i cantieri sul fronte mare costiero sarebbe stato un errore logistico- afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Ferrante- Unificando l’asse Buozzi-Darsena-Porto Antico in un unico lotto da 6 milioni di euro avremo un’unica regia, tempi di esecuzione certi e un impatto visivo e viabilistico coerente. Questo intervento è una cerniera strategica capace di ricucire la città e migliorare la connessione tra i Municipi Centro Est e Centro Ovest. La progettazione sta correndo veloce per andare in gara nei tempi stabiliti. L’obiettivo è chiaro: approvare il progetto entro l’anno e aprire i cantieri nel 2027 per consegnare a Genova un fronte mare moderno, sicuro e pienamente sostenibile”.

Il progetto punta a valorizzare un segmento strategico della città, migliorando la qualità dello spazio pubblico attraverso due macro-interventi:

1. Mobilità Dolce e Sostenibile (La “Pista del Mare”)

L’intervento prevede la realizzazione di un’infrastruttura ciclabile protetta, che andrà a completare la rete della mobilità attiva lungo il fronte mare, inserendosi nella più ampia “Pista del Mare” prevista dal PUMS (Piano urbano della mobilità sostenibile). Verrà rivista la viabilità stradale, destinando specifiche porzioni di carreggiata alla ciclovia, con l’obiettivo di ridurre la congestione urbana, supportando in particolare gli spostamenti quotidiani casa-scuola e casa-lavoro.

2. Rigenerazione Urbana di Darsena e Calata Simone Vignoso

L’area è candidata a diventare la nuova porta d’accesso turistica e culturale al Centro Storico e al Porto Antico. Negli spazi di Calata Vignoso verrà potenziata la funzione di spazio pubblico pedonale e ciclabile attraverso nuove pavimentazioni, la creazione di un’area giochi attrezzata per i più giovani, verde urbano, implementazione dell’illuminazione pubblica e installazione di telecamere di videosorveglianza per il controllo dell’area e il monitoraggio dei flussi.

Al momento è in fase di ultimazione la redazione del DIP (Documento di Indirizzo alla Progettazione), che dopo l’estate, verrà sottoposto al percorso di partecipazione pubblica con i cittadini. Entro la fine dell’anno si conta di approvare il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica) e nel 2027si terrà il bando della gara d’appalto, con l’ avvio ufficiale dei cantieri.