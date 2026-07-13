Santa Margherita, frontale tra auto e moto: trentenne grave al San Martino. Aurelia chiusa al traffico

Santa Margherita. Brutto incidente questo pomeriggio a San Lorenzo della Costa a Santa Margherita, dove si è verificato uno scontro frontale tra un’auto e una motocicletta. Ad avere la peggio il centauro, un trentenne, che nello scontro ha riportato diverse fratture.

Immediato l’intervento dei soccorsi, con l’arrivo sul posto dei medici del 118 e della ambulanza dei Volontari del Soccorso Ruta. Le condizioni del giovane sono apparse subito molto serie, per questo motivo è stato attivato l’elisoccorso dei vigili del fuoco che con Drago hanno trasportato il ragazzo al pronto soccorso del San Martino in codice rosso.

Non è stata ancora appurata la dinamica e le eventuali responsabilità: sul posto anche i carabinieri di Santa Margherita Ligure che hanno effettuato i rilievi del caso. Al momento la circolazione sull’Aurelia è interrotta.

Notizia in aggiornamento