Francesco Gabbani all’Arena del Mare: dieci anni di successi nel “Dalla Tua Parte Summer Tour”

Genova. Sarà Francesco Gabbani il protagonista della serata di venerdì 10 luglio all’Arena del Mare del Porto Antico, dove farà tappa il “Dalla Tua Parte Summer Tour”, nell’ambito di Live in Festival, la rassegna organizzata da Duemilagrandieventi in collaborazione con Ulisse Fest e inserita nel cartellone di Porto Antico Estate Spettacolo 2026.

Il concerto, con inizio alle 21.30, ripercorrerà i momenti più significativi della carriera del cantautore toscano, che proprio quest’anno celebra il decennale di Eternamente Ora, l’album che nel 2016 conteneva Amen, il brano con cui vinse il Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte, dando il via a un percorso artistico ricco di riconoscimenti e successi.

Lo spettacolo sarà un viaggio attraverso i brani che hanno segnato questi dieci anni, da Occidentali’s Karma, vincitrice del Festival di Sanremo 2017, a Viceversa, Tra le granite e le granate, Pachidermi e pappagalli, Spazio Tempo – sigla della fiction televisiva Un professore – fino alle canzoni più recenti. Tra queste anche Summer Funk, il singolo pubblicato lo scorso 8 maggio, che con il suo ritmo estivo affronta temi come il contrasto tra apparenza e autenticità, la ricerca di sé e il desiderio di libertà.

Sul palco insieme a Gabbani ci saranno Lorenzo Bertelloni alle tastiere, Leonardo Caleo e Marco Baruffetti alle chitarre, Filippo Gabbani alla batteria, Giacomo Spagnoli al basso e Will Medini alle tastiere. Ad aprire la serata sarà PierC, nome d’arte di Piercesare Fagioli, cantautore e performer venticinquenne originario di Casale Monferrato e oggi di base a Milano, conosciuto dal grande pubblico per essere stato tra i finalisti di X Factor 2025.

Nato a Carrara nel 1982, Francesco Gabbani è uno degli artisti più apprezzati del panorama pop italiano. Nella sua carriera ha pubblicato sei album in studio, conquistando tredici dischi di platino e quattro dischi d’oro. Oltre ai successi che lo hanno consacrato al grande pubblico, ha firmato brani per artisti come Mina, Adriano Celentano e Ornella Vanoni, oltre a diverse colonne sonore. Per il concerto genovese sono ancora disponibili alcuni posti in platea 3 e platea 4, con biglietti rispettivamente a 57,50 e 51,75 euro.