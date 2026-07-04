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Centrodestra

Forza Italia, Bagnasco confermato segretario regionale. Vaccarezza diventa capogruppo in Consiglio

Il nuovo assetto deciso dal congresso all'hotel Bristol, Scajola capo delegazione nella giunta Bucci

Generico luglio 2026

Genova. Il consigliere regionale Carlo Bagnasco, ex sindaco di Rapallo, è stato confermato segretario regionale di Forza Italia. Il suo vice sarà il collega Angelo Vaccarezza, che prenderà il suo posto come capogruppo nell’aula di via Fieschi. Lo ha deciso il congresso ligure del partito che si è tenuto oggi all’hotel Bristol di Genova dopo le tensioni degli scorsi mesi.

L’assessore Marco Scajola ricoprirà il ruolo di capo delegazione di Forza Italia in giunta regionale. In occasione dell’incontro è stata presentata la lista composta da amministratori locali e rappresentanti dei territori liguri, espressione delle diverse realtà e delle esperienze amministrative di Forza Italia in Liguria.

Fanno parte della segreteria anche la consigliera regionale Chiara Cerri, l’assessore regionale Claudia Morich e Claudio Muzio, già consigliere regionale e oggi consigliere comunale a Sestri Levante.

Saranno membri di diritto della segreteria regionale tutti i segretari provinciali del partito e il segretario cittadino di Genova, in un’ottica di piena rappresentanza e di coinvolgimento delle articolazioni locali nella vita politica e organizzativa del movimento.

Nel corso dei lavori congressuali è stato inoltre presentato il nuovo commissario provinciale di Forza Italia per La Spezia, Christopher Casati, assessore del capoluogo.

“Il congresso regionale rappresenta un momento di unità, partecipazione e rilancio politico, nel segno della valorizzazione delle competenze amministrative, del consenso sui territori e del merito. Obiettivo la costruzione di una classe dirigente forte e sempre più rappresentativa dell’intera Liguria”, spiegano gli azzurri.

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