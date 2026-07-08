Fontanigorda si dota di un sistema di videosorveglianza: telecamere hi-tech e control room in Comune

Fontanigorda. Il Comune di Fontanigorda si è dotato di un sistema di videosorveglianza di ultima generazione per il monitoraggio del territorio e dei veicoli in transito lungo le principali vie di accesso. L’intervento punta a rafforzare la sicurezza locale, fungendo da deterrente contro eventuali attività illecite e supportando il lavoro delle forze dell’ordine nelle attività di controllo e identificazione degli autori di reati.

In concerto con l’amministrazione sono stati individuati i punti da monitorare, in particolare, presso il municipio verrà posizionata la sala di controllo per la visualizzazione delle immagini raccolte dalle telecamere che saranno posizionate in direzione dell’ingresso del paese di Canale, sulla strada provinciale SP48 presso Due Ponti e sulla strada provinciale SP18 in direzione di Piazza Roma.

Ad aggiudicarsi la gara dell’amministrazione comunale è stata l’azienda BBBell che ha curato la realizzazione completa dell’infrastruttura – telecamere, punti video e centro di controllo – e garantirà assistenza tecnica, monitoraggio continuativo dell’impianto e formazione dedicata al personale comunale per la gestione operativa del sistema. Il finanziamento è stato messo a disposizione dalla Regione Liguria con un bando pubblico.

Analizzate le richieste specifiche del Comune di Fontanigorda, il contesto territoriale, le possibili espansioni future, si è optato per un sistema basato su tecnologia IP, con telecamere di elevata risoluzione e trasmissione dei dati basata interamente su radiofrequenza, sfruttando la rete proprietaria di BBBell. In concerto con l’amministrazione sono stati individuati i punti da monitorare.

Le telecamere installate si caratterizzano per l’elevata qualità video delle immagini grazie alla tecnologia Megapixel e alle ottiche professionali. Una particolare attenzione è stata prestata alla sicurezza dei dati che viene garantita attraverso un protocollo di criptazione per la trasmissione delle immagini che ne permette l’accesso solo al personale autorizzato.

L’azienda infine provvederà ad effettuare un corso di formazione e avviamento al personale indicato dall’amministrazione per istruire gli addetti riguardo l’utilizzo dei sistemi software, la gestione delle immagini, le funzionalità del sistema, l’individuazione di eventuali guasti e altro.