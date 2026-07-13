Unige e fondazione Carige, riparte il corso di perfezionamento in Diritto dello sviluppo sostenibile

Genova. Dal 13 al 17 luglio si svolgerà a Genova la sesta edizione del Corso di perfezionamento in Diritto dello sviluppo sostenibile, promosso dall’Università degli Studi di Genova, attraverso IANUA – Scuola Superiore e il Centro di ricerca ASTERIA, con la direzione scientifica del professor Lorenzo Cuocolo.

Realizzato con il sostegno di Fondazione Carige, Fondazione AMGA, Camera di Commercio di Genova e ANCE Liguria, e con il patrocinio di Regione Liguria e Comune di Genova, il Corso rappresenta un appuntamento ormai consolidato nel panorama della formazione universitaria dedicata ai temi dello sviluppo sostenibile, affrontati attraverso una prospettiva giuridica, interdisciplinare e fortemente orientata al confronto tra mondo accademico, istituzioni e sistema produttivo, in un modello formativo che affianca al rigore scientifico il dialogo diretto con chi è chiamato quotidianamente a tradurre i principi della sostenibilità in decisioni e scelte concrete.

Rivolto a studenti universitari e giovani laureati, il Corso vedrà quest’anno la partecipazione di 40 ragazzi, selezionati per seguire gratuitamente un intenso percorso di alta formazione. Le mattinate saranno dedicate alle lezioni accademiche, affidate ad autorevoli studiosi della materia; i pomeriggi offriranno invece l’opportunità di confrontarsi direttamente con manager, amministratori, ricercatori ed esponenti delle istituzioni chiamati quotidianamente a misurarsi con le grandi sfide della sostenibilità. Al termine del percorso sarà rilasciato il diploma di perfezionamento.

Lorenzo Cuocolo, direttore scientifico del corso: “Lo sviluppo sostenibile non è una materia tra le altre: è il terreno sul quale si giocheranno le grandi scelte del nostro tempo. Per questo, sei anni fa, abbiamo deciso di dare vita a un corso che mettesse i giovani al centro, offrendo loro non soltanto conoscenze, ma l’opportunità di confrontarsi con chi ogni giorno è chiamato a prendere decisioni che incidono sul futuro del Paese. Abbiamo creduto fin dall’inizio che fosse necessario costruire competenze nuove, capaci di unire diritto, innovazione, responsabilità e visione. Oggi, guardando al percorso compiuto e all’entusiasmo con cui ogni anno nuove ragazze e nuovi ragazzi scelgono di partecipare, possiamo dire che quella intuizione si è trasformata in una realtà consolidata. Nelle sue edizioni, il Corso ha coinvolto complessivamente oltre 200 partecipanti, diventando un punto di riferimento per la formazione sui temi dello sviluppo sostenibile. La sfida, però, è appena cominciata: continueremo a investire nella formazione dei giovani, perché investire su di loro significa investire nella qualità del futuro”.

Ad arricchire il programma saranno tre tavole rotonde, che porteranno a Genova alcuni dei principali protagonisti italiani della ricerca, dell’innovazione, dell’economia del mare e della transizione energetica. Gli incontri si svolgeranno presso Terrazza Colombo.

Lunedì 13 luglio si discuterà delle Sfide della sostenibilità marina, con la partecipazione di Roberta Pinotti, Presidente della Fondazione Polo Nazionale della Dimensione Subacquea, Mario Zanetti, Amministratore Delegato di Costa Crociere, Presidente di Confitarma e Special Advisor di Confindustria per l’Economia del Mare, Piero Formenti, Presidente di Confindustria Nautica, e Stefano Messina, Presidente del Gruppo Messina e di Assarmatori.

Mercoledì 15 luglio il tema sarà IA, nuove tecnologie e sviluppo sostenibile, con Giorgio Metta, Direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia, Cristina Battaglia, Programme Manager dell’Ecosistema dell’Innovazione RAISE, e Riccardo Battaglini, Direttore Centrale Business e Servizi di Liguria Digitale.

Giovedì 16 luglio il confronto sarà dedicato alla Transizione energetica ed economia circolare, con Paolo Merli, CEO del Gruppo ERG, Gianluca Bufo, CEO e Direttore Generale del Gruppo Iren, Giuseppe Argirò, Amministratore Delegato del Gruppo CVA, Vittoria Gozzi, Consigliere di amministrazione del Gruppo Duferco, e Giovanni Rosti, Amministratore Delegato di Haiki+.

La settimana di lavori si concluderà venerdì 17 luglio, presso la sede di Fondazione Carige, con la cerimonia di consegna dei diplomi ai quaranta partecipanti, alla presenza delle autorità istituzionali e accademiche.