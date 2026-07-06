Genova. Serata di manifestazioni e tensione questa sera a Sestri Ponente, dove ha avuto luogo la fiaccolata intitolata “Il ponente insieme per la sicurezza”, lanciata nei giorni scorsi dal gruppo facebook Genova Insicura. Alla chiamata hanno aderito l’Unione dei Comitati Genovesi (Ucg) e almeno un migliaio di persone ha risposto all’appello di scendere in piazza per manifestare. A fare da contro altare a questa iniziativa, nelle scorse ore sono stati organizzati un contro presidio in piazza Baracca lanciato da Anpi Genova, Avs e altre sigle della galassia progressista genovese.

Una contrapposizione che di fatto ha ricalcato gli schieramenti “destra vs sinistra” e che infatti ha visto la partecipazione di numerosi esponenti politici delle due aree: per la fiaccolata, schierati praticamente tutti i consiglieri comunali e municipali di Lega, Fratelli d’Italia e i neo-vannacciani, Maresca in testa. Presente anche gli assessori regionale Nicolò e Ferro, insieme a Lilli Lauro e Stefano Balleari. Al contro presidio altrettanto nutrito lo schieramento degli “istituzionali”, con Selena Candia e Gianni Pastorino in testa. Presenti anche gli esponenti sindacali, tra cui Fabio Marante (Cgil).

Il corteo è partito alle ore 21 ed è subito stata tensione: da una parte e dall’altra, infatti, sono partiti cori di ogni genere, con ovviamente insulti. Lo scontro fisico è stato evitato per poco solamente grazie alla barriera umana di altri partecipanti che hanno cercato di bloccare e fermare i rispettivi sodali fuori dalle righe. Diversi però i casi di aggressione verbale e fisica nei confronti di giornalisti e cronisti presenti sul posto: urla, spintoni e insulti. Ma non solo: ad un cronista di Repubblica sarebbe stato rubato il cellulare con cui stava lavorando, mentre un fotografo avrebbe ricevuto diversi colpi alla sua fotocamera. Le forze dell’ordine si sono trovate in difficoltà, e non sono riuscite a gestire l’ordine pubblico.

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