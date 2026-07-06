  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Caos

Fiaccolata per la sicurezza, tensione alle stelle a Sestri Ponente: insulti, spintoni e giornalisti aggrediti fotogallery

In piazza la destra e la sinistra genovese di sono confrontate a muso duro. Gestione dell'ordine nel caos: rubato un cellullare a

Genova. Serata di manifestazioni e tensione questa sera a Sestri Ponente, dove ha avuto luogo la fiaccolata intitolata “Il ponente insieme per la sicurezza”, lanciata nei giorni scorsi dal gruppo facebook Genova Insicura. Alla chiamata hanno aderito l’Unione dei Comitati Genovesi (Ucg) e almeno un migliaio di persone ha risposto all’appello di scendere in piazza per manifestare. A fare da contro altare a questa iniziativa, nelle scorse ore sono stati organizzati un contro presidio in piazza Baracca lanciato da Anpi Genova, Avs e altre sigle della galassia progressista genovese. 

Una contrapposizione che di fatto ha ricalcato gli schieramenti “destra vs sinistra” e che infatti ha visto la partecipazione di numerosi esponenti politici delle due aree: per la fiaccolata, schierati praticamente tutti i consiglieri comunali e municipali di Lega, Fratelli d’Italia e i neo-vannacciani, Maresca in testa. Presente anche gli assessori regionale Nicolò e Ferro, insieme a Lilli Lauro e Stefano Balleari. Al contro presidio altrettanto nutrito lo schieramento degli “istituzionali”, con Selena Candia e Gianni Pastorino in testa. Presenti anche gli esponenti sindacali, tra cui Fabio Marante (Cgil).

Il corteo è partito alle ore 21 ed è subito stata tensione: da una parte e dall’altra, infatti, sono partiti cori di ogni genere, con ovviamente insulti. Lo scontro fisico è stato evitato per poco solamente grazie alla barriera umana di altri partecipanti che hanno cercato di bloccare e fermare i rispettivi sodali fuori dalle righe. Diversi però i casi di aggressione verbale e fisica nei confronti di giornalisti e cronisti presenti sul posto: urla, spintoni e insulti. Ma non solo: ad un cronista di Repubblica sarebbe stato rubato il cellulare con cui stava lavorando, mentre un fotografo avrebbe ricevuto diversi colpi alla sua fotocamera. Le forze dell’ordine si sono trovate in difficoltà, e non sono riuscite a gestire l’ordine pubblico.

Notizia in aggiornamento

 

manifestazione sicurezza sestri ponente
guarda tutte le foto
9
  • manifestazione sicurezza sestri ponente
  • manifestazione sicurezza sestri ponente
  • manifestazione sicurezza sestri ponente
Fiaccolata sicurezza Sestri Ponente finisce nel caos

 

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.