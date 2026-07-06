Festival Spazio Musica, tutto pronto per la 48° edizione: 16 appuntamenti a Camogli

Camogli. Da domenica 12 luglio a lunedì 31 agosto il Teatro Sociale di Camogli ospita il 48° Festival Spazio Musica, con un cartellone che intreccia spettacolo, alta formazione e produzione musicale. Dopo una lunga esperienza a Orvieto, la storica rassegna internazionale prosegue il proprio percorso a Camogli: per oltre un mese giovani interpreti, direttori d’orchestra, maestri collaboratori e docenti provenienti da tutto il mondo daranno vita a un programma che alterna concerti, concorsi internazionali, incontri di approfondimento e due produzioni operistiche, trasformando il Teatro Sociale in un luogo di confronto artistico e di incontro tra il pubblico e le nuove generazioni della lirica.

Ad aprire il Festival, domenica 12 luglio, sarà il concerto conclusivo del 32° Concorso Internazionale per Cantanti Lirici, appuntamento che porterà sul palcoscenico i finalisti selezionati dalla giuria internazionale prima della proclamazione dei vincitori. La settimana successiva il cartellone proseguirà nel segno dell’incontro tra culture con il concerto vocale Dalla musica tradizionale cinese all’Opera Italiana, in programma domenica 19 luglio. Seguirà mercoledì 22 luglio il primo Galà lirico internazionale, dedicato ad alcune delle pagine più celebri del repertorio operistico e interpretato dai giovani artisti che partecipano al Festival.

La programmazione di luglio proseguirà con il primo titolo operistico della rassegna. Mercoledì 29 luglio il professor Roberto Iovinio introdurrà Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart, offrendo strumenti di lettura dell’opera insieme ai protagonisti della produzione. Da giovedì 30 luglio a sabato 1°agosto il capolavoro mozartiano andrà quindi in scena in tre rappresentazioni realizzate nell’ambito dell’Opera Workshop di Spazio Musica, un percorso internazionale di perfezionamento che coinvolge giovani cantanti, direttori d’orchestra e maestri collaboratori in un’esperienza che affianca allo studio il lavoro sul palcoscenico, fino alla produzione completa dell’opera con orchestra, scene e costumi.

Il mese di agosto proseguirà con una serie di appuntamenti dedicati tanto alla formazione quanto all’attività concertistica. Sabato 8 agosto il maestro Giorgio Mandolesi sarà protagonista del concerto di fagotto insieme ai partecipanti della masterclass, mentre venerdì 14 agosto il Galà lirico internazionale tornerà a riunire sul palco le voci provenienti dai percorsi di studio del Festival. Lunedì 17 agosto il recital pianistico di Giovanni Doria Miglietta, dedicato alla memoria del maestro Massimiliano Damerini, offrirà un momento di omaggio a una figura di riferimento della vita musicale italiana. Venerdì 21 agosto si terrà il concerto conclusivo del 14° Concorso Internazionale per Direttori d’Opera “Luigi Mancinelli”, che vedrà i giovani direttori confrontarsi nella prova finale davanti al pubblico e alla commissione internazionale

L’ultima settimana del Festival sarà dedicata di nuovo all’operistica. Mercoledì 26 agosto la professoressa Daniela Cimma accompagnerà il pubblico alla scoperta del Rigoletto, attraverso un incontro introduttivo arricchito dalla partecipazione dei protagonisti dell’opera. Da giovedì 27 a sabato 29 agosto il capolavoro di Giuseppe Verdi sarà rappresentato in tre recite nate dal lavoro dell’Opera Workshop internazionale, confermando il valore di un percorso che trasforma la formazione in una concreta esperienza di produzione teatrale. A chiudere il Festival, lunedì 31 agosto, sarà il concerto lirico dei partecipanti alla Masterclass di Gabriella Ravazzi, tradizionale appuntamento conclusivo che restituisce al pubblico il risultato di un intenso percorso di studio e perfezionamento.

Giunto alla quarantottesima edizione, il Festival Spazio Musica rinnova così il proprio impegno nella formazione delle nuove generazioni di interpreti e nella diffusione della cultura musicale, proponendo un modello in cui attività didattica e produzione artistica procedono insieme. L’iniziativa è promossa da Spazio Musica aps e dalla Fondazione Teatro Sociale di Camogli.