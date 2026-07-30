Festival in una notte d’estate, venerdì in piazza San Matteo il reading “Sono stato Ernesto Franco”

Genova. Nell’ambito del Festival in una notte d’estate, venerdì 31 luglio in piazza San Matteo Lunaria Teatro presenta Sono stato Ernesto Franco, omaggio allo scrittore genovese scomparso nel 2024, curato da Paolo Portesine, al leggìo con Rita Castaldo e Francesco Patanè.

Figura centrale della cultura italiana contemporanea, Ernesto Franco – le cui parole prendono vita sulla scena in un reading che attraversa memoria, identità e desiderio di altrove – non è stato solo un autore raffinato, ma anche una storica guida editoriale per Einaudi e traduttore di alcuni dei più importanti autori di lingua spagnola, quali Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Álvaro Mutis, Octavio Paz, Ernesto Sabato e Mario Vargas Llosa.

Attraverso l’intreccio di alcuni suoi testi più intensi, da “Sono stato” alle poesie di “Lontano io”, da “Storie fantastiche di isole vere” a “Vite senza fine”, lo spettacolo costruisce un percorso fatto di voci, musiche e immagini, intreccio tra storie vere e meraviglia, spazi sospesi tra realtà e immaginazione, tra ricordo e invenzione. Un invito ad ascoltare, a perdersi, a ritrovarsi. Un incontro intimo e potente con uno degli sguardi più profondi della nostra letteratura. Uno spettacolo che invita a rallentare, ad ascoltare, a lasciarsi trasportare. E forse, alla fine, a riconoscere qualcosa di sé in quelle storie di lontananza e ritorno.

A introdurre il reading e presentare la figura di Franco, un commosso ricordo dell’amico fraterno Enrico Testa, già professore ordinario di storia della lingua italiana all’Università di Genova, e di un responsabile di Einaudi.

Biglietto singolo (salvo dove diversamente indicato): intero 16 euro; ridotto* 14 euro; under 26 8 euro; under 13 7 euro; incontri-aperitivo 1 euro.

** over 65, soci Coop Liguria, Cral Regione Liguria, titolari di Green Card, e possessori di biglietto per i Musei Civici di Genova

Inizio dello spettacolo alle 21.15

Prenotazioni on line su www.happyticket.it, oppure contattando Lunaria Teatro ai recapiti tel. 0102477045, www.lunariateatro.it, info@lunariateatro.it.