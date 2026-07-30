Festival dell’Acquedotto, gran finale al Cimitero di Staglieno: in scena “La Liguria dei poeti”

Genova. Giunge al termine la diciottesima edizione del Festival teatrale dell’Acquedotto, la rassegna curata dal Teatro dell’Ortica con la direzione artistica di Mirco Bonomi e Mauro Pirovano che per un mese e mezzo ha animato la Val Bisagno (e non solo) all’insegna del tema “Derive e approdi”.

A chiudere simbolicamente e poeticamente questo ricco percorso sarà, venerdì 31 luglio 2026 alle ore 17.30, un evento speciale e di forte suggestione ambientato sulla monumentale scalinata del Pantheon del Cimitero di Staglieno: lo spettacolo “La Liguria dei poeti a Staglieno”, una produzione targata Teatro Il Sipario Strappato e Libera Compagnia Teatro Sacco.

Per la regia di Lazzaro Calcagno, lo spettacolo si offre come un intenso viaggio teatrale e musicale immerso nella lirica dei grandi poeti del ‘900 che hanno narrato e cantato la Liguria – alcuni dei quali riposano proprio tra le viali del cimitero monumentale genovese.

Sul palcoscenico naturale del Pantheon, gli attori e i musicisti della compagnia daranno vita a un flusso armonico di interpretazioni recitate e canzoni eseguite dal vivo. Uno spaccato originale che evidenzia l’essenza della gente ligure: un carattere all’apparenza aspro e schivo, ma dal cuore grande, radicato in una terra di infinita bellezza stretta tra mare e monti, da sempre luogo di profonda ispirazione per gli artisti.

“Non potevamo immaginare un approdo migliore per la chiusura di questa edizione della maggiore età – spiegano i direttori artistici Mirco Bonomi e Mauro Pirovano – Staglieno è uno dei luoghi simbolo della memoria e della bellezza di Genova. Portare la poesia del Novecento ligure in questo contesto significa compiere perfettamente lo spirito del nostro festival: riscoprire angoli straordinari della città attraverso la forza del teatro e della musica”.

L’appuntamento chiude un’edizione speciale che ha festeggiato i 18 anni della rassegna – realizzata con il sostegno di Comune di Genova e Regione Liguria, in collaborazione con il Municipio IV Media Valbisagno – portando l’arte fuori dai luoghi convenzionali e coinvolgendo un pubblico vasto e trasversale.