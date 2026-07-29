Pd, dopo nove anni la Festa dell’Unità di Genova torna a Caricamento: dal 28 agosto al 6 settembre

Genova. Dopo nove anni di (quasi) assenza torna a Genova la Festa dell’Unità. L’iniziativa che storicamente, con qualche cambio di nome e brand nel passato, caratterizza quello che oggi è il principale partito di centrosinistra, il Pd, si terrà in piazza Caricamento dal 28 agosto al 6 settembre.

La “settembrata” era assente dal centro città da quando il Comune era passato al centrodestra, quindi negli otto anni del governo Bucci. Il Pd era riuscito a mantenere viva la tradizione con alcune feste diffuse sui quartieri del territorio, più circoscritte negli spazi e nei tempi, ma quello che mancava era una “grande festa” con stand, dibattiti, ristorazione.

Con la vittoria di Silvia Salis e del Campo Largo le condizioni logistiche e politiche per un revival della Festa dell’Unità si sono riproposte.

E d’altronde, l’organizzazione di una Festa dell’Unità “di peso” era stata tra le proposte programmatiche di Francesco Tognoni quando, qualche mese fa, è stato eletto nuovo segretario del Pd di Genova.

“Festa dell’Unità Genova” è anche il secondo tema all’ordine del giorno della direzione provinciale del partito che si terrà questa sera alla sala Cap di via Albertazzi. Sempre che il primo punto in programma – il termovalorizzatore e il ciclo dei rifiuti a Genova – non concentri su di sé tutto il tempo e le energie a disposizione.

Ieri sera, in consiglio comunale, il gruppo del Pd si è mostrato compatto sulla questione ma non è un segreto che all’interno della maggioranza di centrosinistra e all’interno dello stesso Partito Democratico le posizioni su un impianto che possa agevolare la gestione dei rifiuti a Genova sono variegate e che qualche attrito, ultimamente, si sia fatto strada.

Ma tornando alla Festa dell’Unità di Genova 2026, quello che si sa – oltre al dove e il quando – le prime anticipazioni di massima sul contenuto vedono il ritorno di due realtà – oggi si direbbe iconiche – della ristorazione targata Pd: il ristorante “Mare e Monti” e lo stand delle Focaccette di Crevari.

Saranno poi presenti bancarelle commerciali e uno spazio per incontri e dibattiti con un’attenzione particolare ai temi più caldi della politica locale e nazionale. Ancora da definire il programma degli ospiti a partire dalla presenza della segretaria nazionale Elly Schlein e da quella della sindaca di Genova.