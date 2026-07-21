Festa del Mare a Levanto, due treni aggiuntivi per gli spostamenti notturni

Genova. In occasione della festa del Mare in onore di San Giacomo, a Levanto, la Regione Liguria, in collaborazione con Trenitalia (Gruppo Fs), ha predisposto due treni aggiuntivi di rientro notturno per agevolare gli spostamenti dei partecipanti e favorire la massima partecipazione alla manifestazione.

Nella notte tra il 25 e il 26 luglio saranno attivati due collegamenti straordinari in partenza da Levanto: il primo alle ore 00.43 con arrivo a Sarzana alle ore 01.30, il secondo alle ore 01.22 con arrivo a Genova Brignole alle ore 02.40.

“Abbiamo accolto la richiesta del territorio attivando due treni aggiuntivi che consentiranno a cittadini e visitatori di partecipare in sicurezza alla tradizionale festa del Mare di Levanto – dichiara l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola – Potenziare il servizio ferroviario in occasione dei principali eventi della Liguria significa offrire un’alternativa all’utilizzo dell’auto, migliorare la mobilità e sostenere manifestazioni che rappresentano un importante richiamo turistico. Regione Liguria continua a lavorare per garantire servizi sempre più vicini alle esigenze dei territori e dei cittadini”.