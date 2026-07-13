False borse griffate in negozio, assolto il sindaco di Portofino Matteo Viacava

Genova. – Il sindaco di Portofino Matteo Viacava è stato assolto con formula piena dall’accusa di ricettazione e vendita di merce contraffatta.

Secondo l’accusa aveva messo in vendita false borse griffate nella tabaccheria nel borgo che gestiva, all’epoca dei fatti, con una socia. La vicenda risale a tre anni fa quando la guardia di finanza sequestrò 91 capi di Hermes, Fendi e Chanel poi risultati taroccati e costruiti da esperti falsificatori. La vicenda era stata svelata da un giornalista del Fatto Quotidiano che aveva postato le fotografie di finte Fendi e di pochette Chanel proposte a 40 euro, che aveva comprato ottenendo lo scontrino. .

Dopo la perizia, l’allora procuratore aggiunto Francesco Pinto aveva chiuso le indagini e poi disposto la citazione diretta a giudizio.

Viacava aveva puntato il dito contro la stampa sostenendo si trattasse di un attacco politico visto che aveva ottenuto, come primo comune di Italia, una deroga per intitolare una via a Silvio Berlusconi, che a Portofino era stato ospite per tanti anni.

Oggi il giudice monocratico, sentite le osservazioni degli avvocati difensori Ernesto Monteverde e Carolina De Ferrari ha assolto Viacava.