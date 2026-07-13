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Sicurezza

Falesia di Porto Pidocchio, conclusa l’installazione dei sensori per il monitoraggio

L’intervento si è reso prioritario per tenere sotto stretto controllo l’evoluzione di un pilastro roccioso isolato da alcune fratture, prevenendo, così, potenziali rischi per la stabilità del versante

Generico luglio 2026

Camogli. Si sono conclusi i lavori di installazione del sistema di monitoraggio in continuo lungo la dorsale rocciosa soprastante lo scalo di Porto Pidocchio a Punta Chiappa.

L’intervento si è reso prioritario per tenere sotto stretto controllo l’evoluzione di un pilastro roccioso isolato da alcune fratture, prevenendo, così, potenziali rischi per la stabilità del versante.

Per garantire la massima precisione e la verifica continua delle condizioni di stabilità del fronte sono stati installati strumenti di misura in continuo (3 fessurimetri e 1 clinometro biassiale da parete) collegati a un datalogger per la registrazione e la trasmissione dei dati in remoto.

I dati di monitoraggio confluiranno costantemente su un data server per un controllo sistematico delle condizioni di stabilità del pilastro roccioso e delle relative condizioni di rischio, registrando, così, eventuali trend deformativi e le condizioni di rischio potenziale.

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