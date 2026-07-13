Falesia di Porto Pidocchio, conclusa l’installazione dei sensori per il monitoraggio

Camogli. Si sono conclusi i lavori di installazione del sistema di monitoraggio in continuo lungo la dorsale rocciosa soprastante lo scalo di Porto Pidocchio a Punta Chiappa.

L’intervento si è reso prioritario per tenere sotto stretto controllo l’evoluzione di un pilastro roccioso isolato da alcune fratture, prevenendo, così, potenziali rischi per la stabilità del versante.

Per garantire la massima precisione e la verifica continua delle condizioni di stabilità del fronte sono stati installati strumenti di misura in continuo (3 fessurimetri e 1 clinometro biassiale da parete) collegati a un datalogger per la registrazione e la trasmissione dei dati in remoto.

I dati di monitoraggio confluiranno costantemente su un data server per un controllo sistematico delle condizioni di stabilità del pilastro roccioso e delle relative condizioni di rischio, registrando, così, eventuali trend deformativi e le condizioni di rischio potenziale.