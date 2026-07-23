Genova. Oltre duecento persone questa sera hanno aderito al presidio di protesta in piazza Caricamento contro la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, in Italia da oltre 30 anni, deceduto il 19 luglio durante un intervento di polizia in via Italo Svevo, a Bologna.

La manifestazione è stata lanciata fal sindacato di base SiCobas, a vi hanno aderito diverse sigle e movimenti tra cui Potere al Popolo, Cambiare Rotta e Ora, oltre a decine di migranti e lavoratori genovesi.

Dai microfoni numerosi gli appelli alla lotta contro quello che viene considerato un sistema di sfruttamento: “La stessa mano che ha ucciso Fakir, è la stessa che reprime il dissenso, che sfrutta i lavoratori per il profitto e che arma gli eserciti e i massacri”. Tra la folla decine i ritratti di Fakir, unite a quelle di Carlo Giuliani, ucciso durante il G8 di Genova nel 2001.

Tante le critiche al governo per la stretta sicuritaria e per la “strategia di dividere i lavoratori fra loro, mentre i padroni continuano a fare affari e poltiche di guerra nel nome del capitale”. Altrettantw numerose le critiche al cossidetto “campo largo” complice di essere una “finta alternativa” e “connivente alla deriva di controllo e sfruttamento”.

Fischi anche per Silvia Salis a cui vengono contestate le dichiarazioni di richiesta di maggiore polizia al governo, richieste ribadite in questi giorni in piazza Alimonda, durante il 25esiml anniversario dei fatti di Genova.

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“Giustizia per Fakir”, il presidio e il corteo dopo i fatti di Bologna.

Il presidio poi si è trasformato in un corteo che ha attraversato le vie del centro cittadino, arrivando fino a piazza De Ferrari al grido di “Giustizia per Fakir” e “Precarietà, guerra e lutto, pagherete caro, pagherete tutto”. Durante il percorso – cha ha sostato qualche minuto sotto il comando di polizia di piazza Matteotti – è stato ricordata anche la morte di Jefferson Tomalà, rimasto ucciso nella prorpria camera di casa da un colpo di pistola esploso da un poliziotto durante un trattamento sanitario obbligatorio nel 2018, e Elton Bani, il 41enne albanese deceduto il 17 agosto 2025, colpito da due colpi di taser esplosi da due carabinieri durante un intervento a Sant’Olcese.