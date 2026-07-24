Fake news razziste su canale social pirata, l’Ordine dei giornalisti presenta esposto in procura

Genova. Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria, tramite l’avvocato Emanuele Tambuscio, ha depositato ieri mattina un esposto in Procura contro il canale social Facebook “News Italiane”, che lunedì ha diffuso una notizia rivelatasi falsa su una presunta rapina con pestaggio ai danni di un novantaduenne, avvenuta a Vesima nei giorni scorsi. La notizia, nel giro di poche ore, è stata commentata e condivisa da migliaia di utenti, molti dei quali ignari si trattasse di una fake.

L’Ordine, su segnalazione di alcuni colleghi, ha svolto una serie di verifiche con la Questura, i Carabinieri e altre forze di polizia, le quali hanno confermato come la vicenda descritta — ricca di particolari inquietanti — fosse falsa. Il canale è stato cancellato poco dopo, ma la notizia del (falso) pestaggio genovese è ancora presente sulla pagina Facebook “Prato Spazio Libero”.

Il legale, nella denuncia, ipotizza il reato di “pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico, aggravate dalla finalità di odio razziale“. L’Ordine ha inoltre verificato come il canale social sia di fatto clandestino, privo dell’iscrizione della testata in tribunale (come previsto dalla legge) e senza giornalisti al suo interno. La pubblicazione della notizia è stata dunque creata ad arte per turbare l’ordine pubblico e alimentare l’odio razziale.

L’esposto del SIAP al Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica

Anche il SIAP (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) prende posizione sul tema. Il segretario generale provinciale Roberto Traverso ha infatti depositato un esposto indirizzato al Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica (COSC) della Liguria, chiedendo di fare luce sulla diffusione via social network — in particolare su Facebook — della falsa notizia riguardante la presunta aggressione a un anziano alla stazione di Vesima.

Nel documento, divulgato poi tramite nota stampa, il sindacato sottolinea come la circolazione di fake news prive di riscontro fattuale non solo generi un ingiustificato allarme sociale e alteri la percezione della sicurezza in città, ma rischi anche di incrinare il rapporto di fiducia tra i cittadini e le Istituzioni.