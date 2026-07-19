Nuovo blackout per i social di Meta: Instagram, Facebook e WhatsApp sono in down

Genova. Dalle 9:30 di questa mattina un massiccio picco di segnalazioni sta registrando il blocco globale delle piattaforme Meta. Chi prova ad accedere a Facebook si ritrova davanti al messaggio: “Account non disponibile al momento. Il tuo account non è al momento disponibile a causa di un problema del sito”. Sulle applicazioni mobile, invece, è impossibile aggiornare i feed, inviare o ricevere messaggi e pubblicare storie o post. I disservizi stanno colpendo anche WhatsApp.

I tecnici dell’azienda sono già al lavoro per ripristinare i server, ma Meta non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali sui motivi del guasto.

Non si tratta di un caso isolato. Di recente, il 12 giugno 2026, un problema tecnico simile aveva già paralizzato le piattaforme per qualche ora nel pomeriggio. Andando più indietro nel tempo, un altro blackout globale aveva colpito Facebook, Instagram e Threads nel 2024, disconnettendo improvvisamente gli utenti dai propri profili.

Il record negativo rimane però quello del 4 ottobre 2021, il down più lungo della storia dei social: 10 ore di blocco totale in tutto il mondo causato da un errore di configurazione dei router principali (BGP), che aveva letteralmente fatto sparire le piattaforme da Internet.