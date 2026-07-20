Expo delle Valli, Città Metropolitana lancia un progetto di valorizzazione dell’entroterra

Genova. Cinque valli, cinque esposizioni, 53 Comuni coinvolti, un unico progetto di valorizzazione del territorio. È questo lo spirito di Expo delle Valli, l’iniziativa promossa da Città Metropolitana di Genova che dopo oltre dieci anni torna a coordinare e a sostenere sotto un’unica regia le esposizioni locali di Val Trebbia, Valle Scrivia, Val Polcevera, Val Fontanabuona & Valli del Tigullio e Valle Stura. Gli appuntamenti saranno distribuiti da luglio a ottobre 2026, con tappe in ciascuna delle valli.

La conferenza stampa di presentazione si è tenuta oggi, lunedì 20 luglio 2026, nel salone del Consiglio metropolitano di Genova di palazzo Doria Spinola, alla presenza della Sindaca metropolitana Silvia Salis, della Consigliera delegata allo sviluppo socio economico Ilaria Bozzo, dell’Assessore allo sviluppo socio economico di Regione Liguria Alessio Piana, del Presidente di Camera di Commercio di Genova Luigi Attanasio e dei cinque Capofila delle Expo: Giuseppe Giovanni Isola, Gabriele Reggiardo, Claudio Solari, Michele Versace e Omar Peruzzo.

L’iniziativa nasce dalla volontà di promuovere lo sviluppo socioeconomico dell’area vasta, tramite azioni che mirano alla valorizzazione delle eccellenze del territorio, focalizzando l’attenzione sulle identità locali delle aree interne. Raccontare territori di grande ricchezza paesaggistica, gastronomica e culturale per promuovere le valli e le realtà che le animano. L’entroterra genovese racchiude borghi, boschi e produzioni artigianali, attività agricole, realtà commerciali e imprenditoriali radicate nel territorio che, insieme ai paesaggi e alle tradizioni di ogni vallata, compongono un’identità unica e autentica. Ogni vallata ha la sua storia, i suoi sapori e le proprie tradizioni: realtà diverse che il circuito Expo delle Valli mette in dialogo, restituendo a ciascuna la giusta attenzione.

L’Expo Val Fontanabuona & Valli del Tigullio, nata nel 1981, arriva quest’anno alla sua 42ª edizione, confermandosi una delle manifestazioni più radicate dell’entroterra del levante genovese. L’Expo Valle Stura giunge alla 33ª edizione ed è tradizionalmente considerata la seconda esposizione della Liguria per anzianità. L’Expo Valpocevera è alla sua 27ª edizione e ha nel Corteo Storico della Tavola Bronzea (giunto alla 32ª edizione con oltre cento figuranti in costume d’epoca) il suo momento più identitario. Verso l’Expo Valle Scrivia festeggia la 10ª edizione con Casella come cuore espositivo e il Parco Naturale dell’Antola come cornice. Tra gli appuntamenti più attesi figura il ritorno dell’Expo Alta Val Trebbia alla sua 15ª edizione, che non si teneva dalla stagione precedente all’emergenza pandemica: la storica sede del Bosco della Giaia a Loco di Rovegno.

Nel mese di luglio il programma prende il via con Verso l’Expo Alta Val Trebbia, da venerdì 24 a domenica 26 luglio al Bosco della Giaia di Loco di Rovegno, che riunisce i comuni della valle: Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Montebruno, Propata, Rovegno e Torriglia.

Si prosegue a fine luglio con Verso l’Expo Valle Scrivia, da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto nell’Area Verde di Casella, cuore espositivo di un territorio che comprende Busalla, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia.

A settembre il weekend dal 18 al 20 settembre è quello in cui l’entroterra raddoppia: due valli, due storie, un invito a scoprirle entrambe. Nell’area metropolitana alle spalle del capoluogo, l’Expo Val Polcevera, guidata dal Municipio V Valpolcevera insieme a Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant’Olcese e Serra Riccò, porta in scena il suo momento più identitario: il Corteo Storico della Tavola Bronzea con oltre cento figuranti in costume d’epoca.

Negli stessi giorni, dal 18 al 20 settembre, a Calvari di San Colombano Certenoli, va in scena l’Expo Val Fontanabuona & Valli del Tigullio, la più radicata del circuito con le sue 42 edizioni, che quest’anno rappresenta l’intera costellazione di comuni della valle e del Tigullio: Avegno, Borzonasca, Carasco, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Lavagna, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Mezzanego, Moconesi, Moneglia, Ne, Neirone, Orero, Rezzoaglio, San Colombano Certenoli, Santo Stefano d’Aveto, Sestri Levante, Tribogna e Uscio. Un doppio itinerario per chi, in un solo weekend, vuole vivere due anime diverse del nostro entroterra.

A chiudere il calendario sarà l’Expo Valle Stura, con Campo Ligure, Masone, Mele, Rossiglione e Tiglieto, ospitata presso l’ex ferriera di Rossiglione su due weekend: sabato 26 e domenica 27 settembre e sabato 3 e domenica 4 ottobre.

Il programma prevede anche conferenze e momenti di approfondimento, oltre a una serie di experience pensate per scoprire le valli in modo diretto e coinvolgente, attraverso il contatto con i luoghi e le persone che li abitano.

Durante le giornate di Expo, i visitatori potranno vivere esperienze autentiche scoprendo aziende produttive, artigianali e agricole, degustando i prodotti delle valli, partecipando a laboratori gastronomici, conoscendo l’entroterra attraverso escursioni guidate in bicicletta e a piedi in collaborazione con i Parchi dell’Antola, dell’Aveto, del Beigua. Sarà offerta la possibilità di immergersi nella storia locale, con esplorazioni dei castelli, dei borghi, delle chiese e delle ville che formano il patrimonio diffuso delle Valli, di venire in contatto con la cultura dei luoghi attraverso la visita di musei ed esposizioni, di conoscere l’ambiente vallivo con esperienze naturalistiche e ambientali. I visitatori usufruiranno delle navette messe a disposizione da Città Metropolitana di Genova che, dalle aree degli Expo, percorreranno le strade delle Valli, per raggiungere tutte le destinazioni elette dei Comuni del territorio.

“Con Expo delle Valli diamo al nostro entroterra la voce e la centralità che merita: dopo oltre dieci anni torniamo a mettere in rete, sotto un’unica regia, le esposizioni delle cinque valli, in un unico grande racconto di comunità, tradizioni e futuro – commenta Silvia Salis, Sindaca Metropolitana – Sono particolarmente felice che quest’anno il circuito segni anche alcuni ritorni attesi da tempo, come l’Expo Alta Val Trebbia, ferma dalla stagione precedente alla pandemia: sono le storie di comunità che non si sono mai arrese e che oggi tornano a raccontarsi con la stessa energia di sempre. Le nostre valli sono una parte viva e preziosa dell’area metropolitana, capace di generare lavoro, accoglienza e bellezza quando viene messa nelle condizioni di esprimersi appieno. Per questo invitiamo chi vuole investire sul territorio a guardare qui: c’è un entroterra ricco di energie che aspetta solo di essere valorizzato”.

!Un progetto pensato per sostenere lo sviluppo socio economico e trasformare le eccellenze delle valli in un’opportunità di crescita e valorizzazione dell’entroterra dell’Area Metropolitana – aggiunge Ilaria Bozzo, Consigliera Delegata allo Sviluppo socio economico, Pianificazione Strategica e Transizione Digitale – Un modo per tornare a stare vicini a chi ogni giorno tiene vive le valli con il proprio lavoro. Ogni tappa è un’occasione per valorizzare il territorio e le diverse esperienze presenti nei Comuni coinvolti, ma anche per accendere i riflettori sulle realtà produttive che meritano di essere conosciute e sostenute. Un risultato che non sarebbe stato possibile senza la disponibilità dei Sindaci delle valli e dei Parchi del Beigua, dell’Antola, e dell’Aveto che hanno lavorato con noi fianco a fianco nella costruzione di questo percorso, insieme al contributo di Regione Liguria e della Camera di Commercio di Genova, partner attivi del progetto fin dall’inizio: a tutti loro va il mio ringraziamento”.