Genova. È stata ufficialmente consegnata alla flotta di Explora Journeys, il brand di viaggi oceanici di lusso del Gruppo Msc, la nuova Explora III, terza unità realizzata da Fincantieri per il comparto crocieristico.

L’inaugurazione si è tenuta nello stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente. Con l’entrata in servizio di Explora III, tre unità su sei sono già operative, mentre le restanti tre sono tutte in costruzione e prenderanno il mare nel giro di due anni – Explora IV ed Explora V nel 2027, Explora VI nel 2028 – completando così il programma di costruzione della flotta interamente affidato a Fincantieri.

All’evento hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, la sindaca di Genova, Silvia Salis, l’ammiraglio Ispettore Antonio Ranieri, direttore marittimo della Liguria e comandante del porto di Genova, e il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli.

“Explora III è il simbolo di una Liguria che cresce, investe e prosegue il cammino da protagonista della blue economy – ha detto il presidente Bucci – La consegna di questa nave conferma il valore delle competenze, della professionalità e della capacità industriale del nostro territorio che guarda all’Italia e al mondo, oltre alla fiducia che realtà come MSC e Fincantieri continuano a riporre nella nostra regione. Stiamo investendo centinaia di milioni di euro sul cantiere di Sestri Ponente perché vogliamo renderlo uno dei poli cantieristici più avanzati del Mediterraneo, rafforzando ulteriormente la leadership della Liguria in un settore strategico per lo sviluppo economico e occupazionale”.

“Genova vive del suo porto e lo ha nel suo dna – ha aggiunto la sindaca Salis – Per questo oggi non celebriamo soltanto la consegna di una nave, ma il lavoro e le competenze delle persone che l’hanno resa possibile. Explora III porta sui mari la capacità industriale di Fincantieri, della filiera ligure e del cantiere di Sestri Ponente. Il Comune è pronto a fare la sua parte affinché lo sviluppo industriale sostenibile non resti un principio, ma diventi una pratica capace di creare lavoro e benefici duraturi per il territorio e un esempio da mostrare in Italia e all’estero. Sin dal nostro insediamento lavoriamo con Fincantieri per valorizzare uno stabilimento strategico per Genova, ma anche perché il suo sviluppo produca una restituzione reale per Sestri Ponente e per l’intera città. Questo quartiere ha vissuto serie complessità e oggi ha il diritto di vedere la crescita industriale tradursi anche in spazi, servizi e opportunità capaci di migliorare la vita della comunità. Crediamo molto nelle professioni del mare e stiamo aprendo una scuola dedicata a questo settore: avere al nostro fianco i grandi player della filiera è fondamentale per offrire opportunità di lavoro stabili e qualificate, quelle che tanti giovani cercano e che, da sindaca, sento la responsabilità di contribuire a costruire”.

“La consegna di EXPLORA III segna un’altra importante tappa nella realizzazione della nostra visione per Explora Journeys – è stato invece il commento di Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo divisione crociere del Gruppo Msc – In soli tre anni, abbiamo definito una prospettiva nuova e distintiva nei viaggi oceanici. Ho sempre pensato che il real estate più prezioso al mondo si trovi in mare. Nessun hotel sulla terraferma è in grado di offrire gli stessi panorami in continua evoluzione, la stessa emozione dell’arrivo o il privilegio di risvegliarsi ogni mattina in un luogo diverso. A tutto questo si aggiungono gli ampi spazi, la privacy e il comfort che caratterizzano Explora Journeys, insieme al nostro approccio all-inclusive e a un servizio altamente personalizzato, creando un valore eccezionale sia in termini di tempo che di investimento”.

“Explora III testimonia la capacità di Fincantieri di guidare la trasformazione della cantieristica attraverso innovazione, sostenibilità e l’evoluzione verso nuove tecnologie e carburanti alternativi. L’ingresso nella flotta della prima nave alimentata a gas naturale liquefatto (LNG) segna una tappa significativa di questo percorso, espressione nello sviluppo di soluzioni sempre più sostenibili e tecnologicamente avanzate – ha concluso – Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale Fincantieri ha dichiarato: La costruzione di queste navi dimostra il valore di un ecosistema industriale che unisce grandi imprese, PMI e territori. Il cantiere di Sestri Ponente, insieme alla filiera ligure, rappresenta un patrimonio di conoscenze e professionalità che rende possibile la realizzazione di navi sempre più avanzate, capaci di portare nel mondo l’eccellenza del Made in Italy”.

Realizzate tutte in Italia da Fincantieri, le sei unità Explora Journeys hanno richiesto da parte di Msc un investimento complessivo superiore a 3,5 miliardi di euro, che a sua volta genera un impatto sull’economia italiana di oltre 15 miliardi, garantendo importanti ricadute sull’indotto e migliaia di posti di lavoro anzitutto a Genova e in Liguria, dove le navi vengono in larga parte realizzate. La costruzione di ogni singola unità richiede infatti oltre sette milioni di ore lavorate e un’occupazione media di 2.500 persone per due-tre anni.

Tutte le unità sono dotate infatti del sistema di collegamento alla rete elettrica in banchina, che permette di ridurre quasi a zero le emissioni durante la sosta nei porti grazie allo spegnimento dei motori.

Per quanto riguarda la flessibilità nell’utilizzo dei carburanti, Explora III è la prima a utilizzare – al pari delle successive navi della classe – l’alimentazione a gas naturale liquefatto (GNL): un combustibile in grado di ridurre, rispetto ai fuel marittimi tradizionali, le emissioni di ossidi di zolfo del 99%, di ossidi di azoto dell’85%, di particelle del 98% e di gas serra fino al 20%. Le unità sono inoltre predisposte per funzionare con combustibili rinnovabili e di ultima generazione come bio-GNL, GNL sintetico e biofuels. Explora V ed Explora VI prevedono, in aggiunta, l’adozione di celle a combustibile, una tecnologia innovativa che permette di produrre energia in modo ancora più efficiente e di raggiungere l’obiettivo delle zero emissioni nette ben prima della scadenza del 2050 fissata per l’intero settore crocieristico.

Progettata e costruita sotto la sorveglianza in classe Rina, Explora III ha ottenuto diverse notazioni addizionali volontarie grazie al design pensato per la sostenibilità ambientale e il comfort dei passeggeri. La nave ha ricevuto la notazione “Green Plus” per le elevate prestazioni ambientali e quella “Comfort Noise and Vibration” per i bassi livelli di rumore e di vibrazioni che garantiscono il massimo comfort a bordo. Explora III vanta inoltre la notazione “Dolphin”, che riconosce la riduzione al minimo del rumore prodotto dalla nave nel rispetto delle aree marine ecologicamente sensibili, e la certificazione secondo il Polar Code C che le consentirà di navigare nelle regioni polari.