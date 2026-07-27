Ex Ilva, i giudici: “L’area a caldo di Taranto va chiusa entro 90 giorni”. Genova appesa a un filo

Genova. Nuova doccia fredda per l’ex Ilva: secondo quanto anticipato dall’agenzia di stampa Agi, la sezione impresa della Corte d’appello di Milano ha stabilito con decreto che l’area a caldo dello stabilimento di Taranto deve essere chiusa entro 90 giorni, a causa della presenza di amianto e delle emissioni di polveri sottili superiori a limiti di legge. Un provvedimento che avrebbe conseguenze dirette sulla fabbrica di Cornigliano, del tutto dipendente dall’acciaio prodotto in Puglia.

Nel decreto a firma della giudice Marianna Galioto è stabilito che la sospensione dovrà durare fino a quando non verrà “rimosso integralmente l’amianto ancora presente negli impianti” e non saranno adottate “le misure necessarie per ricondurre l’emissione delle polveri sottili entro limiti di sicurezza, con riferimento allo scenario produttivo autorizzato di 6 milioni di tonnellate all’anno“. La Corte ha quindi accolto la richiesta di inibitoria presentato da un comitato di genitori tarantini, assistiti dagli avvocati Ascanio Amenduni e Maurizio Rizzo Striano.

Per la Corte “le domande dei cittadini non possono essere considerate generiche, perché sono state puntualmente dedotte le ragioni in base alle quali la gestione dello stabilimento genera il rischio di danno alla salute, con specifico riferimento, tra l’altro, a svariate e individuate sostanze nocive”, nonché “l’inadeguatezza, tempo per tempo, degli accorgimenti utilizzati da Ilva per scongiurare il pericolo di malattie legate all’inquinamento” e “le ingiustificate dilazioni nella realizzazione di interventi idonei a scongiurare i rischi, come consentite da disposizioni dell’Aia 2025 in tesi illegittime”.

Nell’agosto 2025, si legge ancora nel decreto, i ministeri competenti e gli enti locali interessati hanno sottoscritto un documento “che indica un percorso embrionale verso la decarbonizzazione e produzione con forni elettrici, anche a mezzo di clausole da inserire in un futuro eventuale contratto d’affitto”, ma “la previsione della decarbonizzazione presuppone l’insostenibilità dell’attuale sistema produttivo“. “L’Aia ha durata di dodici anni, e in mancanza di vincolo cogente tra i piani di decarbonizzazione e la prosecuzione dell’attività a ciclo integrale, l’attività potrà proseguire senza decarbonizzazione per altri dodici anni. Comune, Provincia di Taranto e Regione Puglia non hanno dato parere favorevole all’Aia 2025 per mancanza previsione di tempi certi per la decarbonizzazione. Per questo i rischi sanitari vanno ridotti entro i limiti di sicura accettabilità“.

Una decisione che arriva alla vigilia del tavolo tra governo e sindacati che dovrebbe anticipare un preaccordo per la cessione dell’ex Ilva al gruppo Jindal, dopo mesi di stallo delle trattative col fondo americano Flacks Group. Ma il piano industriale del colosso indiano, se saranno confermate le indiscrezioni degli scorsi mesi, porterà a un netto ridimensionamento della produzione e della forza lavoro. “Se il Governo ci presenterà il piano Jindal per come lo conosciamo oggi, si assumerà la responsabilità di una bomba sociale. Lo scontro sarà insanabile e noi, naturalmente, non resteremo fermi”, ha affermato proprio in queste ore Davide Sperti, segretario generale della Uilm.