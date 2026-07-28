Genova. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò, il direttore del Dipartimento Salute Paolo Bordon e i vertici dell’Ospedale Evangelico Internazionale di Castelletto si sono incontrati martedì per definire il percorso di integrazione dal primo gennaio 2027 tra i servizi dell’Azienda Ospedaliera Metropolitana (AOM) e quelli dell’Evangelico.

Nel corso della riunione è stato condiviso il percorso di integrazione tra i servizi dell’Azienda Ospedaliera Metropolitana e quelli resi dall’ospedale Evangelico, oltre alla disponibilità dell’ospedale stesso a mettere a disposizione alcuni spazi della struttura di Castelletto, che saranno utilizzati dai professionisti di AOM per potenziare l’attività ambulatoriale e ampliare l’offerta di prestazioni ai cittadini, in un’ottica di maggiore integrazione della rete sanitaria genovese.

È stato inoltre confermato che l’Evangelico manterrà le proprie attività caratterizzanti, continuando a garantire la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), i servizi di radiologia, laser e oculistica, anche con personale AOM.

“L’incontro di oggi rappresenta un passo importante verso un modello di collaborazione sempre più stretto tra le strutture sanitarie del territorio – dichiarano il presidente Bucci e l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò -. L’obiettivo è valorizzare tutte le risorse disponibili per aumentare l’offerta di servizi ai cittadini, migliorare l’accessibilità alle prestazioni e rafforzare la rete ospedaliera dell’area metropolitana”.

“L’Ospedale Evangelico – conclude l’assessore Nicolò – è una realtà che ha una lunga storia nella sanità genovese e continuerà a svolgere un ruolo importante mantenendo le proprie attività di eccellenza. La collaborazione con AOM consentirà di mettere a sistema competenze, professionalità e spazi, nell’interesse esclusivo dei cittadini e della qualità dell’assistenza”.