Fuga di gas in un bar, esplosione in via Canepari: titolare in ospedale

Genova. Attimi di paura nel primo pomeriggio di venerdì in via Canepari, a Certosa, a causa di una fuga di gas che ha provocato un’esplosione in un bar.
È successo intorno alle 13, lo scoppio è avvenuto dietro il bancone del bar. A restare ferito il proprietario, che è stato accompagnato all’ospedale Villa Scassi in codice giallo con diverse ustioni sul corpo. Sul posto i vigili del fuoco, impegnati nel cercare l’origine della perdita.
Presenti anche gli agenti della Polizia Locale in presidio.
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