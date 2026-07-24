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Intervento

Fuga di gas in un bar, esplosione in via Canepari: titolare in ospedale

È successo intorno alle 13, lo scoppio è avvenuto dietro il bancone

vigili del fuoco ambulanza

Genova. Attimi di paura nel primo pomeriggio di venerdì in via Canepari, a Certosa, a causa di una fuga di gas che ha provocato un’esplosione in un bar.

È successo intorno alle 13, lo scoppio è avvenuto dietro il bancone del bar. A restare ferito il proprietario, che è stato accompagnato all’ospedale Villa Scassi in codice giallo con diverse ustioni sul corpo. Sul posto i vigili del fuoco, impegnati nel cercare l’origine della perdita.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale in presidio.

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