Esplode un tubo dell’acqua in via Torti, chiusura al traffico e rubinetti a secco

Genova. Intorno alle 12.30 è esploso un grosso tubo dell’acqua in via Torti all’ intersezione con via Manuzio.
La copiosa dispersione idrica sta dando problemi a tutto il circondario per quanto riguarda l’acqua, che manca nelle zone limitrofe.
Per consentire l’intervento dei tecnici la polizia locale ha chiuso l’accesso a via Torti da piazza Terralba. Il percorso alternativo per raggiungere via Donghi è corso Europa – via Barrili – via Donghi.
A supporto degli operai di Ireti, che si stanno occupando della grossa perdita, anche i vigili del fuoco.
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