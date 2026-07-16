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Esplode un tubo dell’acqua in via Torti, chiusura al traffico e rubinetti a secco

La copiosa dispersione idrica provocata dal tubo rotto in via Torti sta dando problemi a tutto il circondario

via torti tubo esploso

Genova. Intorno alle 12.30 è esploso un grosso tubo dell’acqua in via Torti all’ intersezione con via Manuzio.

La copiosa dispersione idrica sta dando problemi a tutto il circondario per quanto riguarda l’acqua, che manca nelle zone limitrofe.

Per consentire l’intervento dei tecnici la polizia locale ha chiuso l’accesso a via Torti da piazza Terralba. Il percorso alternativo per raggiungere via Donghi è corso Europa – via Barrili – via Donghi.

A supporto degli operai di Ireti, che si stanno occupando della grossa perdita, anche i vigili del fuoco.

via torti tubo esploso
La situazione in via Torti
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