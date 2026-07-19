Esodo estivo, incidenti e traffico in tilt: 7 km di code in A10 verso Genova

Liguria. Si preannuncia una giornata “bollente” non solo dal punto di vista climatico quella di oggi in Liguria: nonostante sia ancora mattina, infatti, anche sulle autostrade la situazione del traffico risulta essere da bollino rosso.

Attualmente, sulla 10 in direzione Genova ci sono 7 chilometri di coda tra i caselli di Pietra Ligure e Spotorno a causa del traffico da fine week-end.

In direzione opposta, c’è una coda di 2 chilometri tra Savona e Feglino in direzione Francia a causa di un incidente avvenuto tra Vezzi Portio e Spotorno e che ha visto l’intervento della Croce Bianca di Spotorno, i vigili del fuoco ed il personale della concessionaria autostradale.

Sotto controllo, invece, la situazione in A6.