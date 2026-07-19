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Di già

Esodo estivo, incidenti e traffico in tilt: 7 km di code in A10 verso Genova

In Liguria si preannuncia una giornata "bollente" non solo dal punto di vista climatico

code autostrada galleria

Liguria. Si preannuncia una giornata “bollente” non solo dal punto di vista climatico quella di oggi in Liguria: nonostante sia ancora mattina, infatti, anche sulle autostrade la situazione del traffico risulta essere da bollino rosso.

Attualmente, sulla 10 in direzione Genova ci sono 7 chilometri di coda tra i caselli di Pietra Ligure e Spotorno a causa del traffico da fine week-end.

In direzione opposta, c’è una coda di 2 chilometri tra Savona e Feglino in direzione Francia a causa di un incidente avvenuto tra Vezzi Portio e Spotorno e che ha visto l’intervento della Croce Bianca di Spotorno, i vigili del fuoco ed il personale della concessionaria autostradale.

Sotto controllo, invece, la situazione in A6.

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