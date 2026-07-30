Esaote e Unige, una borsa di studio per il talento femminile nelle discipline scientifiche e tecnologiche

Genova. Esaote S.p.A., azienda italiana leader nell’innovazione dell’imaging medicale – ecografia, risonanza magnetica dedicata e IT medicale – sostiene una nuova borsa di studio indetta dall’Università di Genova per l’anno accademico 2026/2027, confermando l’impegno nella valorizzazione dei giovani talenti e nella promozione della parità di genere nei percorsi scientifici e tecnologici.

La borsa di studio messa a disposizione da Esaote, del valore di 5.000 euro lordi, è rivolta a una studentessa laureata in discipline STEM che intenda iscriversi a un corso di laurea magistrale dell’Università di Genova nei settori: Bioengineering, Computer Engineering, Electronic Engineering, Internet & Multimedia Engineering, Engineering Technology for Strategy & Security.

La Borsa prevede lo svolgimento di un lavoro di ricerca della durata di circa sei mesi dedicato alla progettazione di sistemi e applicazioni software per l’imaging diagnostico in ultrasuoni e risonanza magnetica, da svolgersi nelle sedi di Esaote in modalità ibrida, in presenza e da remoto.

Le candidature potranno essere presentate entro le ore 23.59 del 15 settembre 2026. La borsa è destinata alle studentesse che si siano iscritte o intendano iscriversi per la prima volta – nell’anno accademico 2026/2027 – a uno dei corsi di laurea magistrale indicati dal bando. Tra i requisiti di accesso è previsto il conseguimento della laurea triennale in discipline S.T.E.M. con una votazione minima di 100/110, secondo le modalità e i criteri definiti dall’Università di Genova. Sono ammesse anche le laureande che discuteranno la tesi entro il 15 ottobre 2026.

Il bando è disponibile online, sul sito dell’Università di Genova, nella sezione “Borse e premi UniGe”.

La borsa nasce con il duplice obiettivo di contribuire a superare la disparità di genere in alcuni ambiti di studio, e successivamente occupazionali, nel rispetto delle Prassi di Riferimento UNI/PdR in materia di parità di genere, favorendo l’accesso delle giovani donne ai percorsi tecnico-scientifici e di creare un ponte concreto tra università e impresa, offrendo alle future professioniste l’opportunità di confrontarsi con attività di ricerca applicata in un contesto industriale altamente innovativo.

Con questa iniziativa, Esaote rafforza la propria strategia di attrazione e sviluppo di competenze ad alto valore tecnologico, investendo sulle nuove generazioni e contribuendo alla costruzione di un ambiente sempre più inclusivo e orientato al merito.

La collaborazione con l’Università di Genova rappresenta un ulteriore tassello dell’impegno dell’azienda nel promuovere innovazione, formazione e pari opportunità, e contribuisce allo sviluppo della ricerca e della competitività.