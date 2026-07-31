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Concerto

Musica, al Porto Antico arriva il rap romantico di Ernia: appuntamento domenica 2 agosto

Il tour estivo rilancia una nuova occasione per portare in scena anche i brani di "Per Soldi e Per Amore", quinto e ultimo album del rapper milanese uscito lo scorso settembre

ernia

Genova. Prosegue il “Solo Per Amore Summer Tour 2026” di Ernia. La nona tappa della tournée nei principali eventi estivi italiani è prevista domenica 2 agosto 2026 al Live In Genova Festival presso l’Arena del Mare al Porto Antico ed è organizzata da Teatro Verdi Produzioni in collaborazione con Mister Wolf e DuemilaGrandiEventi.

Apertura cancelli ore 19.00 – inizio ore 21.30 – biglietto posto unico €39 già comprensivo di commissioni in vendita su TicketOne e/o la stessa sera presso la biglietteria della venue.

Il tour estivo rilancia una nuova occasione per portare in scena anche i brani di “Per Soldi e Per Amore”, quinto e ultimo album del rapper milanese uscito lo scorso settembre: un lavoro più intimo e introspettivo che riflette sul passato, sulle figure chiave della sua vita e sulle motivazioni profonde che danno senso al quotidiano.

Con questo progetto Ernia si ferma a osservare il proprio percorso nel delicato passaggio dei 30 anni, un’età di transizione in cui le prospettive cambiano e ci si confronta con nuove consapevolezze: si riconoscono ferite e successi, si impara a convivere con la solitudine senza tradirsi e a dare valore alle relazioni.

Ernia è uno dei rapper più amati e stimati dalla sua generazione. Nato a Milano nel 1993, cresce nelle strade del quartiere QT8, alla periferia ovest di Milano, dove viene a contatto con le situazioni più diverse e con tutte le sottoculture urbane tipiche dei primi anni ’00, l’hip hop in primis.

Con i suoi primi due album, Come uccidere un usignolo (disco di platino) e 68 (doppio disco di platino), raggiunge un ruolo di primo piano nell’attuale scena musicale italiana. Nel 2020 pubblica uno degli album più fortunati dell’anno, Gemelli, un successo da 5 dischi di platino per l’album, 7 platini solo per il singolo Superclassico e 5 platini per Ferma a guardare. Nel 2022 pubblica il suo quarto album Io non ho paura, certificato triplo disco di platino e seguito dal suo primo tour nei palazzetti, sold-out in tutte le date.

Nell’estate del 2023 firma la hit radiofonica Parafulmini (triplo disco di platino), con il featuring di Fabri Fibra e Bresh e la produzione di Zef, e nel 2024 partecipa con Annalisa e Gué alla traccia Istinto Animale di Don Joe. Nel 2026, a distanza di tre anni, pubblica Lewandowski XI, aggiungendo un nuovo tassello a una delle saghe più iconiche e seguite della scena italiana. Con oltre 2 miliardi e mezzo di streaming, 45 dischi di platino e 22 d’oro, Ernia è elogiato dalla critica per la sua profondità analitica e per la penna dallo spessore letterario.

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