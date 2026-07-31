Musica, al Porto Antico arriva il rap romantico di Ernia: appuntamento domenica 2 agosto

Genova. Prosegue il “Solo Per Amore Summer Tour 2026” di Ernia. La nona tappa della tournée nei principali eventi estivi italiani è prevista domenica 2 agosto 2026 al Live In Genova Festival presso l’Arena del Mare al Porto Antico ed è organizzata da Teatro Verdi Produzioni in collaborazione con Mister Wolf e DuemilaGrandiEventi.

Apertura cancelli ore 19.00 – inizio ore 21.30 – biglietto posto unico €39 già comprensivo di commissioni in vendita su TicketOne e/o la stessa sera presso la biglietteria della venue.

Il tour estivo rilancia una nuova occasione per portare in scena anche i brani di “Per Soldi e Per Amore”, quinto e ultimo album del rapper milanese uscito lo scorso settembre: un lavoro più intimo e introspettivo che riflette sul passato, sulle figure chiave della sua vita e sulle motivazioni profonde che danno senso al quotidiano.

Con questo progetto Ernia si ferma a osservare il proprio percorso nel delicato passaggio dei 30 anni, un’età di transizione in cui le prospettive cambiano e ci si confronta con nuove consapevolezze: si riconoscono ferite e successi, si impara a convivere con la solitudine senza tradirsi e a dare valore alle relazioni.

Ernia è uno dei rapper più amati e stimati dalla sua generazione. Nato a Milano nel 1993, cresce nelle strade del quartiere QT8, alla periferia ovest di Milano, dove viene a contatto con le situazioni più diverse e con tutte le sottoculture urbane tipiche dei primi anni ’00, l’hip hop in primis.

Con i suoi primi due album, Come uccidere un usignolo (disco di platino) e 68 (doppio disco di platino), raggiunge un ruolo di primo piano nell’attuale scena musicale italiana. Nel 2020 pubblica uno degli album più fortunati dell’anno, Gemelli, un successo da 5 dischi di platino per l’album, 7 platini solo per il singolo Superclassico e 5 platini per Ferma a guardare. Nel 2022 pubblica il suo quarto album Io non ho paura, certificato triplo disco di platino e seguito dal suo primo tour nei palazzetti, sold-out in tutte le date.

Nell’estate del 2023 firma la hit radiofonica Parafulmini (triplo disco di platino), con il featuring di Fabri Fibra e Bresh e la produzione di Zef, e nel 2024 partecipa con Annalisa e Gué alla traccia Istinto Animale di Don Joe. Nel 2026, a distanza di tre anni, pubblica Lewandowski XI, aggiungendo un nuovo tassello a una delle saghe più iconiche e seguite della scena italiana. Con oltre 2 miliardi e mezzo di streaming, 45 dischi di platino e 22 d’oro, Ernia è elogiato dalla critica per la sua profondità analitica e per la penna dallo spessore letterario.