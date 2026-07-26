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Il "caimano"

Eraldo Pizzo omaggiato a Ripa Teatina con il prestigioso Premio Rocky Marciano

Eraldo Pizzo

Ripa Teatina. Nuovo prestigioso riconoscimento per Eraldo Pizzo, consulente dell’area tecnica del Rapallo Pallanuoto e autentica leggenda della pallanuoto mondiale.

Il “Caimano” è stato premiato a Ripa Teatina (Chieti) nell’ambito del Premio Rocky Marciano (curato da Gianluca Palladinetti) , manifestazione che ogni anno rende omaggio a personalità che si sono distinte nel mondo dello sport e della società.

Ad accompagnarlo alla cerimonia anche il presidente del Rapallo Pallanuoto Enrico Antonucci, presente per condividere un momento di grande prestigio che celebra una delle figure più iconiche della storia della pallanuoto. All’evento non hanno voluto mancare, insieme al sindaco Roberto Luciani, le più importanti autorità chietine.

Per il Rapallo Pallanuoto è motivo di grande orgoglio poter contare sull’esperienza e sul carisma di Eraldo Pizzo, il cui contributo rappresenta ogni giorno un valore aggiunto per la crescita del progetto gialloblù, dentro e fuori dalla vasca.

Eraldo Pizzo

La consegna del premio

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