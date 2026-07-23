Enel presenta il piano degli investimenti in Regione: “Segnale di attenzione alla Liguria”

Genova. Si è svolto ieri in Regione Liguria l’incontro tra Enel, il presidente Marco Bucci e l’assessore regionale all’Energia Paolo Ripamonti. Presenti anche l’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana e l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone. Nel corso dell’incontro è stato presentato il piano degli investimenti che interesserà il territorio ligure nei prossimi anni.

L’incontro ha rappresentato un’occasione di confronto sulla crescita delle rinnovabili, sulle strategie di sviluppo e ammodernamento della rete e sul supporto alle grandi opere infrastrutturali della Liguria (porti, ferrovie, autostrade).

“Con questo piano – fa sapere la Regione – si conferma l’impegno concreto di Enel per una transizione energetica sostenibile e condivisa con il territorio”.

“Accogliamo con favore il piano di investimenti presentato da Enel, che rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il nostro territorio. Disporre di una rete elettrica sempre più moderna, efficiente e resiliente significa sostenere cittadini, imprese e lo sviluppo della Liguria, accompagnando il percorso di transizione energetica con infrastrutture adeguate alle sfide del futuro”, dichiarano il presidente della Regione Marco Bucci e l’assessore regionale all’Energia Paolo Ripamonti.