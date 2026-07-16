Rinnovo collaborazione elisoccorso con vigili del fuoco, Usb: “Modello ligure un’eccellenza”

Liguria. Il sindacato Usb, coordinamento regionale Liguria, esprime vivo interesse e soddisfazione per l’approvazione politica unanime, da parte della giunta regionale ligure, del rinnovo della storica collaborazione tra il corpo nazionale dei vigili del fuoco e la Regione Liguria in ambito di elisoccorso.

L’Usb ribadisce che l’elisoccorso deve essere un servizio a carattere totalmente pubblico e che il modello ligure rappresenta un’eccellenza che dovrebbe essere estesa all’intero territorio nazionale.

​”Questa collaborazione, nata all’inizio degli anni Novanta, ha dimostrato sul campo un’efficacia straordinaria in tutte le emergenze terrestri e marine che hanno colpito la nostra regione e quelle limitrofe. Parliamo di migliaia di vite salvate e di un enorme risparmio per le casse pubbliche rispetto ad altre regioni, dove il servizio è stato appaltato a privati con costi milionari e spesso fuori controllo”.

​Il percorso dell’elisoccorso Vvf in Liguria non è stato privo di ostacoli. Negli anni è stato oggetto di attacchi e vicende legali che ne mettevano in dubbio la legittimità; dubbi spazzati via da una sentenza del Consiglio di Stato, che ne ha sancito la piena legittimità costituzionale, ribadendo l’efficacia e il notevole risparmio economico per la collettività.

“​Come Usb vigileremo con la massima attenzione affinché l’amministrazione dei vigili del fuoco rinnovi e onori questo accordo in modo serio, corretto ed efficace. ​Non tollereremo un ritorno alla politica del Ponzio Pilato già vista nel 2018, quando l’allora sottosegretario all’interno con delega ai Vvf inviò una lettera al presidente della Regione Liguria con l’intento di interrompere definitivamente la convenzione sulla base di argomentazioni del tutto prive di fondamento”.

​Guardando al futuro del servizio, la Usb rilancia due sfide fondamentali per la sicurezza dei cittadini e degli operatori. In primis il volo strumentale (Ifr) subito: “Chiediamo all’amministrazione Vvf di accelerare e concludere l’iter formativo del volo strumentale su tutto il territorio nazionale. È inaccettabile che una procedura attesa da oltre 20 anni non sia ancora a regime. L’Ifr è l’unica chiave per estendere il soccorso alle ore notturne e innalzare gli standard di sicurezza degli equipaggi in condizioni meteorologiche avverse”.

​Equipaggi misti e flessibili: “Le dinamiche del soccorso sono in continua evoluzione, dalla prima chiamata di carattere di emergenza tecnica fino ad una possibile ospedalizzazione della o delle persone in difficoltà. Ribadiamo la necessità che gli equipaggi di volo dei vigili del fuoco mantengano sempre la piena operatività tecnica, ma con la flessibilità strutturale di poter imbarcare attrezzature e personale sanitario per garantire un soccorso integrato e tempestivo”.

​La Usb continuerà a battersi in ogni sede per difendere l’elisoccorso pubblico, la sicurezza dei lavoratori del volo e il diritto alla salute dei cittadini liguri.