Tornano le Ecovan Night: la raccolta degli ingombranti in orario serale per sfuggire al caldo

Genova. Torna per il secondo anno consecutivo il servizio Ecovan Night: con il perdurare delle elevate temperature estive, AMIU Genova sposta in fascia serale gli Ecovan normalmente attivi nel pomeriggio. Da lunedì 27 luglio a venerdì 28 agosto il servizio seguirà gli stessi orari e le stesse modalità dello scorso anno. Dal lunedì al venerdì gli Ecovan saranno presenti nelle consuete piazze dalle 18.30 alle 22.30, invece che nella tradizionale fascia pomeridiana. Il sabato resta invariato, con orari e modalità abituali (dalle 13.30 alle 17.30).

La scelta punta a offrire un servizio più comodo durante l’estate: si evitano le ore più calde della giornata ed è più facile conferire rifiuti ingombranti e altri materiali anche per chi rientra dal lavoro in serata. Le prime postazioni interessate dal nuovo orario saranno piazza san Giorgio di Bavari, via del Commercio a Nervi, via Prasca a Quarto e piazza del Campo nel Centro Storico. In totale saranno coinvolte circa trenta piazze in tutta la città.

Ecovan è il servizio mobile e gratuito di AMIU Genova per la raccolta di rifiuti ingombranti, apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), metalli e altri materiali che per dimensioni o caratteristiche non possono essere conferiti nei contenitori stradali. Confermato per il secondo anno consecutivo, il servizio si è affermato come punto di riferimento per i cittadini: favorisce il corretto conferimento dei rifiuti e migliora il decoro urbano, con una partecipazione in costante crescita.

“Il servizio di Ecovan in orario serale vuol dire andare incontro alle esigenze dei cittadini e tenere conto delle condizioni climatiche che caratterizzano sempre più le nostre estati – dichiara l’assessore all’Ambiente del Comune di Genova Silvia Pericu – Spostare la raccolta nelle ore più fresche rende più semplice e confortevole il conferimento dei rifiuti ingombranti, favorendo la partecipazione di chi durante il giorno è al lavoro. L’obiettivo è duplice: offrire un servizio più accessibile e incentivare comportanti sempre più responsabili nella gestione dei rifiuti. Ogni conferimento corretto può contribuire a rendere i nostri quartieri vivibili e a contrastare l’abbandono”.

“Ecovan è uno dei servizi più apprezzati dai cittadini – dichiara il direttore generale di AMIU, Roberto Spera – perché offre una soluzione concreta, comoda e capillare per il conferimento gratuito di mobili, oggetti ingombranti e materiali voluminosi, avvicinando il servizio ai quartieri e facilitando comportamenti responsabili da parte della comunità. Per garantire la continuità e l’efficacia del servizio anche in presenza delle persistenti e intense ondate di calore che stanno interessando il nostro territorio, anche quest’anno abbiamo rimodulato gli orari dell’attività maggiormente esposta al sole nelle ore centrali della giornata, spostando in fascia serale il servizio del camioncino Ecovan. Questo servizio – conclude Spera – rappresenta uno strumento importante per incrementare la raccolta differenziata, contrastare l’abbandono dei rifiuti e contribuire in modo concreto alla tutela del decoro urbano e della qualità dell’ambiente cittadino”.