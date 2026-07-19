Due nuove aree gioco in villa Centurione Doria a Pegli: al via i cantieri

Genova. Già ultimata la demolizione dello spazio ludico all’ingresso del parco da piazza Bonavino. In corso le procedure di affidamento dei lavori che, entro la fine dell’anno, restituiranno a bimbi e famiglie del quartiere aree totalmente inclusive e con giochi all’avanguardia. Investimento complessivo di circa 140.000 euro di fondi comunali

Genova, 19 lug. – Il Comune di Genova ha avviato nei giorni scorsi, con i lavori di demolizione della prima struttura, l’iter per la realizzazione di due nuove aree gioco nel parco di Villa Centurione-Doria, a Pegli.

Al posto di due spazi ludici che versano da tempo in condizioni di degrado diffuso, sorgeranno altrettanti nuovi ambienti inclusivi e stimolanti per tutti i bambini e le loro famiglie.

L’investimento economico complessivo dell’Amministrazione è di circa 140.000 euro. “Le aree gioco fanno parte della vita quotidiana dei quartieri: sono spazi frequentati ogni giorno da bambine, bambini e famiglie e, per questo, richiedono un’attenzione costante da parte di chi amministra la città – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis – Devono essere curate, sicure, accessibili e pensate per accogliere tutti, affinché i più piccoli abbiano a disposizione luoghi nei quali giocare, incontrare i propri coetanei e trascorrere il tempo liberamente e senza costi per le famiglie. Accessibilità e gratuità sono due principi fondamentali della nostra idea di spazio pubblico. Il progetto di Villa Centurione-Doria risponde a questa esigenza e nasce anche dall’ascolto di chi vive Pegli e conosce il parco. Le due nuove aree offriranno giochi adatti a diverse età e permetteranno alle famiglie di vivere pienamente uno dei luoghi più frequentati del quartiere. È questa l’attenzione che vogliamo dedicare agli spazi per l’infanzia in tutta la città: realizzarli con cura, mantenerli nel tempo e renderli davvero aperti a tutte e tutti”.

“Dopo l’approvazione da parte della Giunta comunale, il mese scorso, del progetto di fattibilità tecnico-economica, nei giorni scorsi è cominciato il percorso che, entro la fine dell’anno, regalerà a tutti i bambini e alle famiglie pegliesi due nuove aree gioco all’avanguardia sotto ogni punto di vista: accessibilità e fruibilità, comfort, sicurezza – dichiara l’assessore comunale a Lavori pubblici e Manutenzioni Massimo Ferrante – In attesa della definizione della procedura di affidamento dei lavori, siamo subito partiti con le prime demolizioni per accelerare i tempi e farci trovare pronti non appena andremo ad aggiudicare l’appalto: una volta che le nuove attrezzature ludiche risulteranno disponibili alla posa, i lavori entreranno nel vivo. Voglio ringraziare la Direzione di Area Opere Pubbliche e Manutenzioni per avere elaborato questo splendido, doppio progetto che rappresenta un ulteriore tassello del percorso avviato in questo primo anno di nostra amministrazione con alcune associazioni del territorio che, insieme a tanti cittadini, chiedevano di riqualificare le aree gioco del quartiere dopo anni di ripetuti solleciti”.

LE AREE GIOCO OGGI

Attualmente la prima area, situata in prossimità del cancello d’ingresso al parco da piazza Bonavino, è collocata al di sopra di una piattaforma rialzata delimitata da bordature in calcestruzzo e parapetti metallici, non risultando pertanto accessibile ai bambini con disabilità e/o ridotta capacità motoria.

La seconda area si trova invece nella zona più boschiva della villa, in prossimità di un grande leccio e totalmente all’ombra. Le attrezzature ludiche esistenti – due altalene e un castello con scivolo, arrampicata in legno e plastica – risultano vetuste e usurate.

IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE

I due spazi verranno divisi per fasce di età prescolare e scolare, migliorando la fruibilità dell’utenza.

La prima area avrà come tema il mare ed è stata pensata principalmente per la fascia di età 6-12 anni, con l’inserimento di 4 nuovi attrezzi ludici. Per realizzarla, è appena stata demolita e rimossa la piattaforma esistente, non accessibile e pericolosa, insieme al castello multifunzione e alle relative pavimentazioni antitrauma. La nuova area gioco risulterà totalmente accessibile e inclusiva.

Il tema della seconda area, collocata in una zona ombreggiata, sarà invece il bosco; pensata per i bambini più piccoli (2-5 anni), vedrà l’installazione di 3 nuovi giochi con il relativo rifacimento delle pavimentazioni antitrauma presenti, la rimozione e lo smaltimento di tutte le attrezzature esistenti.

Tutte le 7 nuove attrezzature ludiche saranno ecocompatibili, riciclabili e resistenti, con un indice di riparabilità elevato per garantire una bassa manutenzione futura, semplice e gestibile. Come la nuova area gioco di Villa Rosa, inaugurata lo scorso marzo, anche i nuovi spazi ludici di Villa Centurione-Doria hanno risposto alle richieste della cittadinanza e in particolare dei Comitati Pegli Bene Comune e Amici IC Pegli che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante obiettivo, grazie ad un percorso condiviso con il Comune di Genova e il Municipio VII Ponente, avviato a seguito di una raccolta firme promossa, alla fine del 2024, dai due comitati e sottoscritta da oltre 1.000 residenti.