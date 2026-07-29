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A voltri

Tenta di rubare un telefono in un negozio con lo spray al peperoncino, poi rapina un passante: arrestato

In manette è finito un 54enne italiano. Il tutto è successo nel giro di pochi minuti

volante polizia
Genova. Prima è entrato nel negozio Expert di via Camozzini a Voltri. Ha chiesto di vedere uno smartphone in vetrina ma poi si è rifiutato di pagarlo e ha cercato di fuggire spruzzando in faccia ai due commessi uno spray urticante.
Il cellulare però non è riuscito a portarlo via. Così poco dopo ha fermato un passante. Ha detto che doveva fare una chiamata urgente ma non ha più voluto restituire il telefono. Alle rimostranze del legittimo proprietario lo ha minacciato con lo stesso spray usato poco prima ed è scappato.
I due fatti, avvenuti nel giro di pochi minuti, sono avvenuti ieri pomeriggio intorno alle 16. Sul posto sono arrivate le volanti del commissariato di Sestri P0nente che hanno fermato e identificato l’uomo. E’ un 54enne italiano, con numerosi precedenti.
E’ stato arrestato per la rapina al passante e denunciato a piede libero per quella tentata nel negozio. L’uomo è stato portato nel carcere di Marassi in attesa della convalida.
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