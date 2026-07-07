Disperso un 70enne ligure in Valle d’Aosta, non è tornato a casa dopo una passeggiata

Aosta. Un uomo di circa 70 anni, residente in Liguria, è disperso in Valle d’Aosta dopo essersi allontanato per una passeggiata nella zona di Champoluc.

L’anziano stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Palouettaz, in Val d’Ayas, insieme alla moglie. Ieri è uscito di casa a piedi, ma poi non è più rientrato. Così la donna intorno alle 22.00 ha dato l’allarme ed è scattata la mobilitazione di soccorsi.

Alle ricerche stanno partecipando i vigili del fuoco, gli uomini del soccorso alpino valdostano, i militari del soccorso della guardia di finanza di Cervinia e il corpo forestale.

Per rintracciare il 70enne si è alzato in volo anche l’elicottero, ma per ora le ricerche hanno dato esito negativo.