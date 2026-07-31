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Operazione

Multedo, discarica abusiva in spiaggia: scatta il sequestro della guardia di finanza fotogallery

Frigoriferi, bombole di gas, batterie e zetto a pochi passi dal mare

sequestro finanza multedo

Genova. In una operazione congiunta militari Stazione Navale della Guardia di Finanza di Genova e Carabinieri Forestali del Nucleo di Genova Rivarolo, hanno effettuato un intervento di polizia ambientale in un’area del demanio marittimo di circa 300 metri quadrati, situata in località Multedo e caratterizzata da una situazione di abbandono e degrado.

Nel corso dell’ispezione sono stati rinvenuti rifiuti di diversa natura, tra cui accumulatori al piombo, frigoriferi fuori uso, bombole di gas, materiale plastico e detriti provenienti da attività di costruzione e demolizione. I militari hanno provveduto all’immediato concentramento dei materiali all’interno di una porzione dell’area già circoscritta da barriere in calcestruzzo del tipo “New Jersey”, in modo da limitarne la dispersione e ridurre il rischio di contatto accidentale da parte di eventuali passanti.

La permanenza all’aperto di rifiuti speciali, esposti agli agenti atmosferici ed in prossimità del mare, costituisce un pericolo sia per l’incolumità delle persone sia per l’ambiente costiero, anche in relazione al progressivo deterioramento ed al conseguente rilascio di sostanze nel terreno o nelle acque.

L’area è stata quindi delimitata e sottoposta a sequestro probatorio e le risultanze del controllo sono state trasmesse alla autorità giudiziaria mediante comunicazione di notizia di reato a carico di ignoti, in relazione all’ipotesi di abbandono di rifiuti pericolosi.

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