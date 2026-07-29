Dirigenti e alte professionalità, Luca Barigione nuovo segretario di Cida Liguria

Genova. Luca Barigione è il nuovo segretario regionale di Cida Liguria, la Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità.

Barigione succede a Paolo Filauro che ha guidato la confederazione regionale negli ultimi anni “con competenza, equilibrio e spirito di servizio”. A Paolo Filauro va “il più sentito ringraziamento per l’impegno profuso nel corso del suo mandato e per il prezioso contributo offerto al consolidamento del ruolo di Cida Liguria quale interlocutore qualificato delle istituzioni e del sistema economico regionale”.

Luca Barigione guiderà Cida Liguria in una fase caratterizzata da profonde trasformazioni economiche, industriali e tecnologiche, con l’obiettivo di “rafforzare il ruolo della confederazione nel dialogo con le istituzioni regionali e con gli stakeholder del territorio sui grandi temi della competitività, dell’innovazione, del lavoro qualificato e dello sviluppo sostenibile”.

“Con questa nomina Cida Liguria conferma la volontà di continuare a essere un punto di riferimento per la rappresentanza della dirigenza e delle alte professionalità, contribuendo con idee, competenze e proposte allo sviluppo competitivo, economico e sociale della regione”, spiega la confederazione.

Manager con una lunga esperienza in ambito industriale e digitale, con responsabilità apicali nella guida strategica e nello sviluppo di organizzazioni complesse, Barigione è presidente di Federmanager Liguria (associazione che ha come obiettivo la tutela e la promozione dell’immagine e del ruolo dei dirigenti industriali e dei quadri apicali) in cui ha promosso numerose iniziative dedicate all’innovazione, all’intelligenza artificiale, alla transizione energetica, allo sviluppo industriale e alla valorizzazione della cultura manageriale, favorendo il dialogo tra imprese, istituzioni, università e centri di ricerca.

“Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità – dichiara Barigione – Cida rappresenta un patrimonio di competenze fondamentale per il nostro territorio. In una fase in cui la Liguria è chiamata ad affrontare sfide decisive: dall’innovazione industriale alla transizione energetica, dalla trasformazione digitale alla competitività del sistema produttivo. Sarà importante rafforzare il contributo della dirigenza e delle alte professionalità al confronto pubblico, mettendo a disposizione competenze, visione e capacità di elaborare proposte concrete. Raccolgo un testimone importante e desidero rivolgere un sincero ringraziamento a Paolo Filauro per il lavoro svolto in questi anni. Il suo impegno ha consentito a Cida Liguria di consolidare il proprio ruolo e di sviluppare un dialogo costruttivo con il sistema istituzionale regionale”.

“L’obiettivo sarà proseguire su questo percorso – conclude Barigione – rafforzando ulteriormente la presenza della confederazione sui temi strategici per il futuro della Liguria”.

La Cida è l’organizzazione nata nel 2012 che rappresenta unitariamente dirigenti, manager e alte professionalità del settore pubblico e privato. Attraverso le federazioni aderenti rappresenta circa un milione di professionalità e promuove il valore della cultura manageriale e delle competenze come fattori strategici per la crescita economica, sociale e istituzionale del Paese. La Confederazione è presieduta a livello nazionale da Stefano Cuzzilla e opera sul territorio attraverso una rete di sedi regionali, tra cui Cida Liguria.