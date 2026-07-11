Dipendenze, attivo il numero verde di orientamento e accesso ai servizi

Genova. Dal 24 giugno è attivo il Numero Verde Dipendenze 800 940 789, istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità, grazie al finanziamento del Dipartimento per le Politiche contro la Droga e le altre Dipendenze.

Il servizio, anonimo e gratuito, è dedicato all’ascolto, all’orientamento e all’informazione basata sulle evidenze scientifiche nell’ambito delle dipendenze da sostanze e comportamentali. Raggiungibile gratuitamente sia da telefono fisso sia da cellulare, dal lunedì al venerdì, il Numero Verde è un punto di accesso per le problematiche legate a droghe, nuove tecnologie, gioco d’azzardo, alcol, fumo e doping.

Attraverso una voce guida, l’utente può scegliere l’ambito di interesse ed essere messo in contatto con il counselor di riferimento, che garantisce supporto qualificato e la massima tutela della privacy.

“L’attivazione del Numero Verde Dipendenze è strumento di prossimità e orientamento per i cittadini – dichiara l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò –. Oltre a fornire informazioni corrette e supporto qualificato, il servizio consente di indirizzare le persone verso la rete dei servizi presenti a livello regionale e nelle diverse Aree territoriali, illustrando le possibilità di accesso e le opportunità di presa in cura disponibili. È importante ricordare – prosegue l’assessore – che i servizi per le dipendenze presenti sul territorio sono accessibili gratuitamente e direttamente. Il Numero Verde può rappresentare una porta d’ingresso semplice e immediata per chi cerca informazioni, per chi vive una situazione di disagio o per familiari, insegnanti e operatori che necessitano di orientamento”.

Il numero verde è uno strumento di informazione e supporto, che contribuisce a rafforzare la rete di prevenzione, cura e assistenza dedicata alle dipendenze.