Dipendenti comunali in agitazione, Tursi propone più assunzioni: turnover del 102% nel 2026

Genova. Schiarita tra Comune di Genova e sindacati dopo la proclamazione dello stato di agitazione per i dipendenti dell’ente. Dopo un primo passaggio martedì con la sola Fp Cgil, oggi tutte le organizzazioni promotrici sono state ricevute dalla sindaca Salis che ha illustrato le proposte dell’amministrazione per superare la mobilitazione.

Tra gli elementi di maggiore rilievo, riferiscono le sigle, è stata prospettata un’implementazione delle risorse di bilancio destinate al piano assunzionale per gli anni 2026 e 2027, con un turnover previsto al 102% nel 2026 e al 75% nel 2027, in luogo del 50% inizialmente previsto. Tradotto in termini concreti, ciò significherebbe 255 assunzioni anziché 198 nel 2026 e 187 assunzioni anziché 125 nel 2027.

Su richiesta delle organizzazioni sindacali, l’amministrazione si è inoltre impegnata a trasmettere alla Rsu e ai sindacati una proposta di protocollo d’intesa che, oltre al tema delle assunzioni, dovrà contenere impegni concreti, con tempi certi e contingentati, per affrontare, attraverso specifici tavoli tematici, tutte le principali criticità che hanno determinato l’apertura dello stato di agitazione.

Sindacati e Rsu “valuteranno con la massima attenzione il contenuto del protocollo, verificando che gli impegni assunti siano reali, misurabili e accompagnati da un cronoprogramma vincolante. Solo a fronte di un’intesa unitaria che dia adeguate garanzie sui contenuti e sui tempi di attuazione potrà essere presa in considerazione la sospensione dello stato di agitazione“, si legge nella nota. “Le organizzazioni sindacali continueranno a vigilare con determinazione affinché alle parole seguano risposte reali per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori del Comune di Genova”, concludono.

Salis: “Clima costruttivo, l’ente impegnerà risorse straordinarie”

“Il clima costruttivo registrato negli incontri con le organizzazioni sindacali, ci rende fiduciosi su una prossima positiva risoluzione dello stato di agitazione. Per questa amministrazione, il benessere di chi lavora per la città di Genova è una priorità assoluta. Per questo motivo, pur dovendo fare i conti con oggettive difficoltà di bilancio e vincoli nazionali, abbiamo deciso di stanziare risorse straordinarie per garantire un migliore turnover, andando incontro alle richieste dei sindacati”. Sono le parole della sindaca di Genova Silvia Salis al termine del nuovo tavolo.

“Abbiamo ascoltato con grande attenzione le richieste delle organizzazioni sindacali e nelle prossime ore invieremo loro la bozza del protocollo d’intesa – prosegue la sindaca – In parallelo, confermiamo la piena disponibilità dell’amministrazione a calendarizzare una serie di tavoli tematici necessari ad affrontare più nello specifico alcune questioni all’origine della proclamazione dello stato di agitazione”.

Salis conclude: “Confidiamo che questo tangibile segno di buona volontà permetta di raggiungere in tempi rapidi un accordo solido e unitario, nell’interesse esclusivo dei lavoratori e dei cittadini genovesi”.