Dignità del lavoro negli appalti, anche a Genova in corso la raccolta firme di Slc Cgil

Genova. Dignità del lavoro negli appalti e una sanità pubblica più forte sono al centro della raccolta firme che il Sindacato Lavoratori della Comunicazione Cgil sta effettuando in tutta Italia. Oggi la raccolta firme è in corso a Genova davanti al Teatro Carlo Felice dove per l’occasione è presente la segretaria nazionale Slc Sabina Di Marco con delega allo spettacolo.

Il sistema degli appalti è diffuso in tutti gli ambiti lavorativi. A Genova, nei comparti seguiti da Slc, sono oltre un centinaio le lavoratrici e i lavoratori operanti in appalti alle Poste nelle pulizie logistica e trasporti, al Teatro Nazionale nelle pulizie portierato e personale di sala e nelle telecomunicazioni nei call center.

“Purtroppo il Governo ha destrutturato uno dei settori del lavoro più complicati, quello degli appalti, rendendo il lavoro più incerto e insicuro”, commentano da Slc Cgil che è impegnata anche nella raccolta firme per la sanità pubblica.

La Cgil, insieme a diverse associazioni, sta raccogliendo in tutta Italia le firme per due leggi di iniziativa popolare, una per affrontare i nodi critici legati alle tutele lavorative negli appalti e l’altra per rafforzare la sanità pubblica: “La raccolta delle firme è una grande campagna di partecipazione democratica a difesa del diritto universale alla salute e alla costruzione di un sistema degli appalti fondato sulla qualità del lavoro, sulla sicurezza, sulla legalità e sulla dignità delle persone”.