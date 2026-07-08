Caso di Dengue a Casella, scatta la disinfestazione: sotto la lente piscine e giardini privati

Casella. Il Comune di Casella procederà nei prossimi giorni alla disinfestazione di una porzione del territorio cittadino a causa del riscontro di un caso di Dengue importato dall’estero. La notizia della presenza del virus su un cittadino è stata segnalata al Comune dall’autorità sanitaria. La prassi è stata definita da un’ordinanza firmata dal sindaco Gabriele Reggiardo.

Per tutelare la salute pubblica e prevenire l’eventuale diffusione del virus l’amministrazione comunale, in coordinamento con il dipartimento di Sanità pubblica, ha disposto l’attuazione di un protocollo di disinfestazione straordinaria sugli esemplari di zanzara tigre e le relative larve presenti in aree pubbliche e private limitrofe al luogo di segnalazione, la località Cortino.

La zona è un quartiere di residenze con giardini e piscine, motivo per cui particolare attenzione sarà riservata ai ristagni d’acqua in pozze, piscine appunto, e tombini di scolo. Si tratta di un ambiente favorevole alla proliferazione di zanzara tigre, portatrice di arbovirosi. La ratio della disinfestazione è quella di evitare che una zanzara tigre possa succhiare il sangue alla persona su cui è stata accertata la Dengue e poi la possa trasmettere ad altri.

Le modalità e gli orari degli interventi saranno comunicati dall’amministrazione nelle prossime ore.

Nelle opre e nelle aree interessate dagli interventi si invita la cittadinanza ad adottare tutte le misure richiesta e le disposizioni obbligatorie.

L’intervento interesserà l’area entro un raggio di 150 metri da località Cortino e comprenderà trattamenti larvicidi e adulticidi, effettuati da una ditta specializzata incaricata dal Comune.

L’amministrazione rassicura la cittadinanza: “Queste misure rappresentano il normale protocollo di prevenzione previsto in presenza di un caso accertato e hanno l’obiettivo di tutelare la salute pubblica, riducendo ogni possibile rischio di diffusione del virus. Ringraziamo fin d’ora tutti i cittadini per la collaborazione e il senso civico”.