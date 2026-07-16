Degrado, Uil Liguria: “Serve accelerare sulla contrattazione sociale e un tavolo sul benessere”

Genova. Uil Liguria chiede alle istituzioni di spingere l’acceleratore sulla contrattazione sociale contro il degrado e chiede di attivare un tavolo di monitoraggio sul benessere della comunità con il Comune di Genova, ente che potrebbe fare da capofila nella promozione di un progetto che metta al centro dialogo, monitoraggio e proposte.

Le motivazioni? Contrastare il degrado e favorire il benessere del territorio che è martoriato anche da una manutenzione complicata, dalla desertificazione bancaria e commerciale data dall’approdo massiccio della grande distribuzione, dalla scarsa illuminazione in alcune aree, con il trasporto pubblico locale in difficoltà sulle linee collinari, l’affollamento dei mezzi pubblici sulle direttrici principali e la carenza di organici nelle forze di polizia.

“Sindacati, Terzo settore, imprese sono soggetti che quotidianamente leggono il termometro sociale e che ne sanno interpretare i bisogni – spiegano in una nota congiunta Giuseppe Gulli, segretario Uil Liguria con delega all’Area Metropolitana Genovese e Giovanni Bizzarro, segretario confederale regionale con delega alla Sicurezza della Città – lanciamo un appello al Comune di Genova che, grazie alla sua sensibilità in campo sociale, potrebbe assumere un ruolo determinante per puntare sul benessere della nostra comunità. Noi siamo pronti a fare la nostra parte e a metterci al lavoro”.