  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Idea

Degrado, Uil Liguria: “Serve accelerare sulla contrattazione sociale e un tavolo sul benessere”

La Uil si rivolge al Comune di Genova, che potrebbe fare da capofila nella promozione di un progetto che metta al centro dialogo, monitoraggio e proposte

centro storico droga degrado

Genova. Uil Liguria chiede alle istituzioni di spingere l’acceleratore sulla contrattazione sociale contro il degrado e chiede di attivare un tavolo di monitoraggio sul benessere della comunità con il Comune di Genova, ente che potrebbe fare da capofila nella promozione di un progetto che metta al centro dialogo, monitoraggio e proposte.

Le motivazioni? Contrastare il degrado e favorire il benessere del territorio che è martoriato anche da una manutenzione complicata, dalla desertificazione bancaria e commerciale data dall’approdo massiccio della grande distribuzione, dalla scarsa illuminazione in alcune aree, con il trasporto pubblico locale in difficoltà sulle linee collinari, l’affollamento dei mezzi pubblici sulle direttrici principali e la carenza di organici nelle forze di polizia.

“Sindacati, Terzo settore, imprese sono soggetti che quotidianamente leggono il termometro sociale e che ne sanno interpretare i bisogni – spiegano in una nota congiunta Giuseppe Gulli, segretario Uil Liguria con delega all’Area Metropolitana Genovese e Giovanni Bizzarro, segretario confederale regionale con delega alla Sicurezza della Città – lanciamo un appello al Comune di Genova che, grazie alla sua sensibilità in campo sociale, potrebbe assumere un ruolo determinante per puntare sul benessere della nostra comunità. Noi siamo pronti a fare la nostra parte e a metterci al lavoro”.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.