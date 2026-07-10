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Mobilitazione

Defence for Children: “Genova risponde a Vannacci con duemila firme per l’accoglienza”

Costella (Defence for Children): "Genova resta una città solidale, i messaggi che porta Vannacci non sono graditi"

migranti

Genova. “Pur volendo accogliere nella nostra città tutti con favore e gentilezza, la venuta di Vannacci e dei messaggi che porta a Genova non è certo gradita”. Così Pippo Costella, direttore di Defence for Children International Italia, a proposito del comizio di Roberto Vannacci in programma domani, sabato 11 luglio, a Genova.

In attesa dell’appuntamento genovese dell’eurodeputato, che dopo i fatti di Sestri Ponente è stato spostato di sede per questioni di ordine pubblico, per Defence for Children una risposta chiara è già arrivata dai cittadini genovesi e dalle associazioni della città.

La petizione lanciata pochi giorni fa, e già firmata da 2.000 cittadini, dimostra che la maggioranza di questa città immagina un futuro solidale, e proprio in ragione di questo sicuro. Non ci lasciamo condizionare da odio e cattiveria usati per fini politici – spiega Costella -. In questi giorni abbiamo ricevuto insulti e minacce violente ed ignoranti proprio da chi riceverà questa persona. Per questo rispondiamo al comizio di domani con la petizione, con le migliaia di firme raccolte e con le tante organizzazioni che, insieme a noi, ribadiscono con forza che Genova resta una città solidale, legale e sicura, senza cedere a xenofobia e razzismo”. “Il vero problema – conclude il direttore di Defence for Children Italia – non è la diversità, ma costruire politiche serie che applichino davvero la legislazione e garantiscano accoglienza e sicurezza per tutti: chi arriva da fuori e chi a Genova vive da sempre”.

La petizione, promossa da Defence for Children International Italia insieme a Tutori Riuniti Liguria, chiede alle istituzioni di condannare senza ambiguità ogni forma di ronda, intimidazione o violenza nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, riaffermando il rispetto dello Stato di diritto e la responsabilità collettiva nella tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

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