Spaccio in Darsena, sei misure cautelari: sgominato giro di cocaina, crack ed eroina

Genova. La Polizia Locale di Genova ha dato esecuzione a sei misure cautelari emesse dal gip del Tribunale di Genova nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Genova, su un giro di spaccio di cocaina, crack ed eroina in Darsena.

L’indagine, condotta dal G.O.C.S. del Nucleo Centro Storico della Polizia Locale di Genova nei primi mesi del 2026, è partita con l’intensificazione dei controlli nelle aree di Pré e di via Gramsci, dove gli investigatori hanno individuato un gruppo di uomini ritenuti al centro di un giro di spaccio alla fermata della metropolitana della Darsena.

Le attività investigative, sviluppate attraverso servizi di osservazione, controllo e pedinamento, integrati dall’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, hanno consentito di documentare oltre novanta episodi di cessione di sostanze stupefacenti in un brevissimo arco temporale, compreso tra il 28 gennaio e il 12 febbraio 2026.

Secondo quanto emerso dalle indagini , gli indagati individuavano gli acquirenti nell’area della Darsena, li conducevano nei vicoli vicini e consegnavano loro le dosi che nascondevano solitamente in bocca.

Nel corso delle indagini sono stati eseguiti cinque arresti in flagranza di reato e sette sequestri di sostanze stupefacenti. Secondo l’ipotesi accusatoria, il gruppo era in grado di garantire un costante approvvigionamento di cocaina, crack ed eroina, operando con continuità in fasce orarie e luoghi ben definiti.

All’esito delle indagini, il Giudice per le indagini preliminari, accogliendo la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica, ha disposto sei misure cautelari. Per cinque indagati è stato applicato il divieto di dimora nel territorio del Municipio I Centro Est, unitamente all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte al giorno; per il sesto è stato disposto il solo obbligo di presentazione.

Dal primo gennaio 2026 a oggi in Darsena, la Polizia Locale ha eseguito complessivamente 25 arresti, di cui 19 per reati contro il patrimonio e 6 per cessione di sostanze stupefacenti. In particolare, tra gli arresti per reati predatori figurano nove per rapina, due per furto con strappo, sei per furto aggravato dalla destrezza (borseggi) e due per furto aggravato dalla violenza sulle cose. Nello stesso periodo sono state denunciate 50 persone per reati vari, tra cui rapina, furto con strappo, furto aggravato, ricettazione, possesso di oggetti atti ad offendere, utilizzo indebito di carte di pagamento elettronico rubate e cessione di sostanze stupefacenti.