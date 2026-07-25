Spaccio di crack in darsena, un arresto

Genova. Nell’ambito dei potenziati servizi di controllo e presidio della zona della darsena un uomo di 31 anni è stato arrestato dalla polizia locale per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in via Gramsci gli agenti hanno notato la presenza di un soggetto già conosciuto per numerosi precedenti specifici. Lo hanno osservato mentre effettuava una cessione di sostanza stupefacente a un consumatore di nazionalità italiana e sono quindi intervenuti immediatamente per procedere al controllo di entrambi.

L’acquirente è stato trovato in possesso di una dose di crack, circostanza che ha consentito di riscontrare la cessione appena avvenuta. I due soggetti sono stati pertanto accompagnati presso gli uffici della Polizia Locale per gli accertamenti e la redazione degli atti di rito. La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire nella disponibilità del presunto spacciatore la somma di 275 euro in contanti.

L’uomo, cittadino senegalese di 31 anni irregolare sul territorio nazionale, risultava gravato da nove precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti nonché destinatario delle misure cautelari del divieto di dimora nel centro cittadino e dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.

Informato dell’arresto, il pubblico ministero di turno ha disposto la custodia dell’indagato presso le camere di sicurezza della Questura di Genova in attesa del giudizio direttissimo. All’esito dell’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto e, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.