Sicurezza, da oggi in Darsena si testa il presidio h24 della polizia locale

Genova. Scatta oggi, lunedì 20 luglio, la sperimentazione del presidio fisso della polizia locale, 24 ore su 24, della zona della Darsena di Genova, una delle aree più critiche sul fronte della sicurezza e del degrado.

Il nuovo piano arriva dopo l’approvazione all’unanimità di un documento in consiglio comunale dedicato proprio al rilancio dell’area, che ha visto la collaborazione di maggioranza e opposizione.

L’area interessata comprende la zona della stazione metro Darsena, calata Simone Vignoso, via Rubattino, il retro del dipartimento di Economia dell’Università di Genova e le adiacenze di via Gramsci. L’obiettivo è garantire una presenza continua.

In concreto, la polizia Locale garantirà un presidio fisso nelle ore diurni e nei giorni feriali in calata Simone Vignoso, all’altezza della fermata dell’autobus, individuata come area particolarmente sensibile per la presenza di fenomeni di degrado e spaccio.

Alla pattuglia fissa si aggiunge un servizio di pattugliamento continuativo, anche in orario notturno e nei giorni festivi, con due equipaggi dedicati che operano nelle zone di Prè, Darsena ed ex Ghetto con finalità di prevenzione e controllo del territorio.

Il dispositivo è integrato con i servizi delle altre forze di polizia, che assicurano un controllo interforze con pattuglie appiedate e dinamiche, con itinerari prestabiliti e frequenti soste nei punti più critici della Darsena e del centro storico.

Sono inoltre impiegati i militari dell’operazione “Strade Sicure”, con servizi di vigilanza dinamica nelle aree limitrofe alla Darsena e a Palazzo San Giorgio, mentre nelle giornate programmate vengono impiegati anche gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine, unità cinofile antidroga e ulteriori rinforzi.

Il modello applicato in Darsena potrà in seguito essere utilizzato anche in altre zone del centro storico, se dovesse dare i risultati sperati: “Partiamo dalla Darsena con il chiaro obiettivo di rendere più difficile il radicarsi di degrado e illegalità e più semplice, per chi vive la città, attraversarla e frequentarla in condizioni di maggiore sicurezza”, dice l’assessora alla Sicurezza del Comune Arianna Viscogliosi.