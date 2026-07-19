Danneggia un bus e aggredisce l’autista: 37enne arrestato per resistenza e denunciato per danneggiamento

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 37enne senegalese per resistenza a pubblico ufficiale, denunciandolo inoltre per danneggiamento aggravato e rifiuto di fornire le proprie generalità.

Questa notte gli agenti sono intervenuti in Via Bersaglieri d’Italia per la segnalazione di un uomo che stava litigando con due autisti di un bus perchè, dopo aver mostrato il biglietto, avrebbe rifiutato di mostrare un documento d’identità, colpendo poi al volto uno dei due e danneggiando il parabrezza del mezzo.

All’immediato arrivo degli operatori, l’uomo ha dato in escandescenze, urlando e sbracciando verso di loro, cercando di colpirli con alcuni calci. La sua condotta violenta è perdurata per tutta la durata della stesura degli atti in Questura, dove ha insultato gli operatori e si è rifiutato di fornire le proprie generalità. All’esito dell’identificazione è risultato regolare, con precedenti di vario genere.