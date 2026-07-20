Da Marilyn 100 a España sugli schermi, prosegue la stagione estiva del Club Amici del Cinema

Genova. Inizia giovedì 23 luglio alle 21 la stagione estiva del Club Amici del Cinema di Genova Sampierdarena (via Carlo Rolando, 15), che anche quest’anno si svolgerà in sala con aria condizionata e sarà caratterizzata da una programmazione ricca di incontri, momenti culinari, rassegne tematiche e retrospettive.

In cartellone fino a domenica 20 settembre, la presente iniziativa rientra nell’ambito di “Fuori dal centro – Festival. Film, musica, incontri”, manifestazione curata da Giancarlo Giraud e Valentina Damiani e organizzata da ACEC-SAS Liguria con il sostegno del Comune di Genova – Genova Città dei Festival, della quale fanno parte anche l’Arena Montaldo alla Fratellanza di Pontedecimo (via Isocorte, 13), Nervicinema presso lo spazio adiacente al Cinema San Siro (via alla Chiesa Plebana, 5) e Cinema in Villa a San Teodoro (via Bologna, 21).

Si parte con il sondaggio sui Film della Critica, in cui il pubblico dà un voto a un titolo segnalato come meritevole dal SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani). Il film che apre la selezione è “Le città di pianura” di Francesco Sossai, seguito da “Un semplice incidente” di Jafar Panahi e da “La mattina scrivo” di Valerie Donzelli. Giovedì 30 luglio alle 20.45 il critico cinematografico e collaboratore del Secolo XIX Andrea Bosco incontrerà il pubblico prima della proiezione del film di Panahi.

Una parte consistente del programma del cineclub è concentrata sulle migliori produzioni spagnole e francesi della stagione, le due cinematografie più rilevanti dell’attuale panorama europeo.

“España sugli schermi” comprende il pluripremiato “Sirat” di Oliver Laxe – film ipnotico e apocalittico ambientato nel deserto del Marocco -, la commedia satirica ambientata all’alba del franchismo “A cena con il dittatore” di Manuel Gómez Pereira, l’intimista e pirandelliano “La villa portoghese” di Avelina Prat e “Romeria – Il mare dei ricordi”, opera in cui la regista Carla Simón (Orso d’Oro a Berlino 2022 per “Alcarràs – L’ultimo raccolto”) percorre un viaggio doloroso nel passato della sua famiglia. Per approfondire gli aspetti e la storia del cinema iberico si segnala l’appuntamento di domenica 9 agosto alle 18, quando il docente universitario Renato Butera presenterà il saggio scritto a quattro mani con Enrique Fuster “Il cinema spagnolo. Una storia dalle origini ai nostri giorni” (Carocci Editore).

“Viva il cinema francese” propone invece il nuovo film tratto dal romanzo di Camus “Lo straniero”, girato in un algido bianco e nero da François Ozon, la commedia esistenziale in forma di musical “Allora balliamo” di Amélie Bonnin, il dramma di formazione ambientato nella Francia industriale degli anni Novanta “E i figli dopo di loro” di Ludovic e Zoran Boukherma, il cinefilo e metacinematografico “Nouvelle vague” di Richard Linklater e il grande classico “Fino all’ultimo respiro” di Jean-Luc Godard, la cui lavorazione è raccontata proprio dall’opera di Linklater. Nell’ambito della rassegna mercoledì 5 agosto alle 19 il saggista Roberto Lasagna presenterà il suo libro “François Ozon. Sopravvivere ai propri amori” (Bietti 2025) alla presenza di Giancarlo Giraud e Marco Serra.

Lo stesso giorno sarà inaugurata l’esposizione in sala di “Appuntamento al cinema. Il cinema di carta e non solo”, mostra fotografica dedicata ai cartelloni cinematografici degli anni 1950 – 1970 realizzata con le fotografie tratte dall’Archivio Fotografico Francesco Leoni.

Quest’estate torna una delle rassegne storiche del Club Amici del Cinema, “Febbre gialla”, dedicata alle varie sfumature del crime movie, dal thriller al noir, dal giallo alla spy story, dal cinema d’autore a uno più propriamente di genere e popolare. Rientrano in questo focus il polar francese sulle violenze della polizia durante le manifestazioni dei gilet gialli “Il caso 137” di Dominik Moll, il thriller politico spagnolo sull’ETA “L’infiltrata” di Arantxa Echevarria, il brasiliano “L’agente segreto” di Kleber Mendonça Filho – opera fortemente autoriale in cui la spy story è solo il punto di partenza per una riflessione sulla memoria individuale e collettiva della dittatura – e lo statunitense “Il filo del ricatto”, ritorno dietro la macchina da presa di Gus Van Sant, regista di cult come “Will Hunting – Genio ribelle” ed “Elephant”.

Oltre al cinema contemporaneo, la programmazione estiva del Club Amici del Cinema si dedicherà anche alla storia della settima arte attraverso le retrospettive dedicate a Marilyn Monroe e Wim Wenders.

“Marilyn 100”, proposta dalla Cineteca di Bologna per il centesimo anniversario della diva e icona hollywoodiana, comprende i capolavori di Billy Wilder “Quando la moglie è in vacanza” e “A qualcuno piace caldo”, il frizzante musical di Howard Hawks “Gli uomini preferiscono le bionde” e lo struggente “Gli spostati” di John Huston, tutti in copia restaurata.

Distribuita da CG Entertainment in collaborazione con Lumière & Co. e Cinemaundic, “In viaggio con Wenders” comprende invece due classici degli anni Settanta come “L’amico americano” e “Alice nelle città” e due titoli degli anni Novanta, quali “Lisbon Story” e “The Million Dollar Hotel”.

Spazio anche per la parte ludica e leggera con la proiezione di “Toy Story 5” di Andrew Stanton in collaborazione con i Centri Educativi Territoriali e, soprattutto, i momenti culinari con “Il pranzo di Babette – Il cinema è servito”, rassegna sul rapporto tra cinema e cucina in cui la proiezione del film è abbinata alla degustazione di un piatto legato all’opera in cartellone.

In quest’ambito, domenica 9 agosto vi sarà un aperitivo con tomate, tortillas e sangria dopo “A cena con il dittatore”, mentre domenica 30 agosto, in occasione della proiezione de “La torta del presidente” di Hasan Hadi, vi sarà un assaggio di torte salate e dolci.

Tra le proposte “Extra” figura anche la commedia nordica “Mio fratello è un vichingo” con il divo danese Mads Mikkelsen, presentata martedì 12 agosto dalla professoressa Francesca Mantero.

Da segnalare che quasi tutti i film saranno proposti sia in versione doppiata sia in lingua originale con sottotitoli in italiano.