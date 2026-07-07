“Da Genova a New York”, a bordo della Vespucci la presentazione della città. Salis: “Vetrina unica”

New York. Prosegue con successo la missione istituzionale del Comune di Genova a New York, in occasione dell’approdo della Nave Amerigo Vespucci. La delegazione, guidata dalla sindaca Silvia Salis e dall’assessora al Turismo e Commercio, Tiziana Beghin, continua il suo fitto programma di appuntamenti oltreoceano con l’obiettivo strategico di rafforzare i legami storici, culturali ed economici tra il capoluogo ligure e gli Stati Uniti.

La giornata di ieri ha visto il suo momento culminante nel pomeriggio, a bordo di Nave Vespucci, con un evento esclusivo e molto partecipato, dedicato alla presentazione di Genova a tour operator e stampa specializzata. Durante il suo intervento, la sindaca Silvia Salis ha sottolineato la rinascita che sta vivendo la città, invitando i presenti a guardare al capoluogo ligure come a una grande opportunità di investimento. La presentazione ha messo in luce i recenti e prestigiosi riconoscimenti internazionali ottenuti, ricordando come quest’anno il New York Times abbia inserito Genova, unica grande città italiana, nella sua lista delle “52 mete da visitare”. A questo traguardo si aggiunge l’assegnazione delle “tre stelle” da parte della Guida Michelin ai Musei di Strada Nuova, il massimo riconoscimento che arriva proprio nell’anno in cui si celebra il ventennale del Patrimonio UNESCO per i Palazzi dei Rolli e il sistema delle Strade nuove. Inoltre, Lonely Planet ha premiato la città come “Best in Travel 2025”, un’attestazione che fa da preludio all’Ulisse Fest in programma il prossimo fine settimana proprio a Genova.

La vocazione internazionale e turistica si affianca a nuove e concrete iniziative di sviluppo economico, illustrate sempre durante l’evento, tra cui l’individuazione di 32 aree industriali dismesse pronte per accogliere nuovi progetti di business e il recente “Piano Città di Genova” focalizzato sulla riqualificazione degli immobili storici. A conclusione dell’intervento, la sindaca ha rinnovato l’invito a visitare la città per vivere in prima persona questo momento di nuova energia.

“Siamo entrati nel vivo della nostra missione e il messaggio che abbiamo portato alla stampa internazionale è chiaro: questo è il momento di investire a Genova. La nostra città sta affrontando grandi cambiamenti e si sta riaprendo al mondo – ha detto la sindaca Silvia Salis – vogliamo che il futuro di Genova sia sempre più internazionale e ricco di opportunità, soprattutto per i giovani: sia per i nostri ragazzi che vogliono costruire il loro futuro in città, sia per i giovani che vorranno venire a viverci e a investire. Il nostro obiettivo è essere una destinazione inclusiva e accessibile a tutti, perché la bellezza è un diritto per tutti e non un privilegio per pochi”.

“I numeri confermano questa nuova percezione globale di Genova – ha sottolineato l’assessora a Turismo e Commercio, Tiziana Beghin – abbiamo chiuso il 2025 con 3,5 milioni di pernottamenti, di cui il 50% provenienti dall’estero, e nei primi quattro mesi del 2026 le presenze nei nostri musei sono cresciute del 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Stiamo vivendo una nuova ‘Età dell’Oro’. La nostra è un’offerta a 360 gradi, che spazia dalla storia alla cultura, dall’enogastronomia alle tante opportunità outdoor offerta da una città verticale stretta tra mare e monti”.

La missione newyorkese si sta rivelando un momento prezioso anche per consolidare i legami con la comunità italiana all’estero, a partire dall’emozionante visita al Museo di Ellis Island, dando vita un rapporto naturale con il Museo nazionale dell’Emigrazione italiana che ha sede a Genova. Sempre ieri, la sindaca Salis ha infatti incontrato i rappresentanti dell’Associazione Liguri nel Mondo, il Gruppo New York degli Ambasciatori di Genova nel Mondo e una serie di realtà sportive e culturali italoamericane attive sul territorio. In quest’ultimo incontro, la prima cittadina ha ribadito un messaggio chiave, affermando che lo sport rappresenta non solo una leva di integrazione enorme, ma anche uno dei più grandi strumenti al mondo per fare diplomazia internazionale.

La sindaca ha inoltre colto l’occasione per ringraziare pubblicamente il ministero della Difesa, il ministro Crosetto e Difesa Servizi per aver dato a Genova la grande opportunità di veder partire l’Amerigo Vespucci e per aver creato questo collegamento diretto tra Genova e New York.

Il programma odierno, di martedì 7 luglio, prosegue con una giornata all’insegna del networking economico e culturale, durante la quale la delegazione parteciperà a tavoli e incontri mirati con gli imprenditori italiani che operano negli Stati Uniti. A seguire, è prevista una visita ad alcuni dei più celebri edifici newyorkesi progettati dall’architetto genovese e senatore a vita Renzo Piano.

La missione internazionale è resa possibile anche grazie alla preziosa collaborazione del ministero della Difesa, di Difesa Servizi, dell’equipaggio di Nave Vespucci e grazie al fondamentale supporto dei partner ufficiali del Comune di Genova: ITA Airways e Starhotels.