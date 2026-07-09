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Edificio

Crolla parte di controsoffitto nell’ufficio del consigliere regionale Romeo, Pd all’attacco

I Dem annunciano un'interrogazione in consiglio regionale: "La giunta dica dove sono finiti i fondi per la messa in sicurezza e li ripristini"

Generico luglio 2026

Genova. Alcuni pezzi di controsoffitto si sono staccati e sono finiti sulle scrivanie e sul pavimento dell’ufficio del consigliere regionale del Pd Federico Romeo, nel palazzo della Regione Liguria in via Fieschi. Un episodio che, per fortuna, non ha visto feriti – nell’ufficio non c’era nessuno al momento del crollo – ma che porta il Pd a chiedere chiarezza sulle condizioni in cui versa l’edificio. Presentata un’interrogazione per chiedere che siano ripristinati i fondi per la messa in sicurezza.

“Se fino a ieri, quando denunciavamo che gli uffici della Regione cadevano a pezzi, qualcuno poteva anche non crederci, oggi purtroppo è arrivata l’ennesima conferma della gravità della situazione. Questa mattina un pezzo di controsoffitto è crollato sulla scrivania di un consigliere regionale che, fortunatamente, in quel momento non era nel suo ufficio. È andata bene solo per una casualità”, dicono il capogruppo Pd in consiglio regionale, Armando Sanna, insieme allo stesso consigliere Romeo.

“Da mesi denunciavamo le condizioni dell’edificio di via Fieschi 15, abbiamo presentato interrogazioni e chiesto interventi urgenti di messa in sicurezza – aggiungono – abbiamo più volte segnalato alla giunta regionale che non si trattava di semplici problemi di manutenzione o di decoro ma di una questione legata alla sicurezza delle persone che ogni giorno lavorano all’interno della sede: dipendenti regionali, consiglieri, collaboratori e personale. Nonostante queste segnalazioni la giunta Bucci ha scelto di rinviare ancora una volta un intervento indispensabile”.

“L’episodio di oggi dimostra che non siamo più di fronte a un problema da affrontare in futuro, ma a una situazione che riguarda la sicurezza sul lavoro. Quanto accaduto dimostra che non ci sono più margini per ulteriori rinvii. La Giunta dica che fine hanno fatto i fondi destinati alla messa in sicurezza dell’edificio e li ripristini immediatamente per avviare al più presto gli interventi”, concludono Sanna e Romeo.

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