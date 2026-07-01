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Maltempo, crolla un ponteggio in via Fieschi: abbattuto dal vento forte

Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. Segnalati anche alcuni rami spezzati dalle raffiche a Sampierdarena

ponteggi via fieschi

Genova. Il ponteggio di un cantiere su un palazzo di via Fieschi, nel centro di Genova, è crollato poco dopo le 17.30 di questo pomeriggio.

La struttura è stata abbattuta, con ogni probabilità, dalle forti raffiche di vento che stanno soffiando in questo 1 luglio, insieme a un temporale che sta interessando parte della Liguria, come da previsioni.

Arpal e la protezione civile avevano diramato un avviso proprio per la possibilità di venti forti, con raffiche oltre i 90 chilometri orari.

Fortunatamente non ci sono stati feriti, nel crollo del ponteggio in via Fieschi. Insieme alle travi in legno e ai tubi Innocenti, si è verificato anche il distacco di calcinacci.

Il materiale, che era montato soltanto sulla parte più bassa del palazzo, ha invaso la carreggiata ma senza colpire auto o altri veicoli. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale.

Generico giugno 2026
Rami spezzati a Sampierdarena

Segnalati anche alcuni rami spezzati, sempre a causa del forte vento, da grossi alberi all’interno del parco di Villa Scassi a Sampierdarena.

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